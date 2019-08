31 microcontos sobre arquitetura e urbanismo

A palavra “literatura” significa “coisas feitas com letras”. Portanto, escrever literatura pode ser entendido como, literalmente, construir usando letras como matéria-prima. Vários poemas do mestre João Cabral de Melo Neto ilustram brilhantemente esse fato. Da mesma forma, livros como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo, “Cidades Invisíveis”, e Ítalo Calvino, “O Nome da Rosa”, de Umberto Eco e “Cidades inventadas”, de Ferreira Gullar, são verdadeiras aulas de como refletir sobre cidades, prédios e estilos arquitetônicos. A Revista Bula, buscando colaborar com essa tradição literária, convidou profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo para escrever microcontos que reflitam suas perspectivas sobre essa profissão que também é ciência e arte.

Vida

Acabou se perdendo pela vida, que era tão complexa quanto a planta dos corredores de sua casa.

Eliézer Bilemjian

Gênese

No sétimo dia ele se deu conta. Havia terminado o mais esplêndido projeto.

Ana Paula Faria

Mudar o mundo

— Você disse que estava indo mudar o mundo, mas saiu para fazer uma prova.

— Sim. Me formarei arquiteta urbanista.

Andréia Camilo

Muros

Entre os altos muros de concreto ricos e delinquentes vivem em suas seguranças máximas.

Sarah Cabral

Chão

O chão é de todos, mas a cidade não!

Denise Ramos

Complexidade urbana

Arquitetura é qualquer coisa como uma cidade brilhante ou a complexidade urbana de um lugar.

Tâmara Melo

Teatro

A cidade vista como um grande teatro, na qual a arquitetura é o cenário e as ruas os palcos, onde as vidas se encontram e se entrelaçam.

Geovanna Marins

Cidades invisíveis

Necessitamos de arquitetos com formação em planejamento urbano para trabalhar em cidades invisíveis.

Moniki de Almeida Freitas

Náufrago

Náufrago retornou para casa. De volta a cidade se sentiu vítima de um novo naufrágio.

Lucas Rodrigues da Silva

Presente

A cidade contemporânea é arquitetada como presente de Deus, mas talvez seja um presente de grego.

Kamilla Lima dos Santos

Cidade de papel

A cidade de papel é construída por arquitetos que não entendem de dobraduras.

José Jacinto de Jesus Lima Filho

Nostalgia

Um arquiteto nostálgico se forma. Um arquiteto frustrado, ele vive.

Fellipe Correia

Formatura

Expectativa de vida nas cidades aumenta em 20%. Hoje mais uma turma de arquitetura se formou.

Miguel Marques Micheloni Callefi

A teia

No aglomerado da cidade existe um vazio, de modo íntimo pela falta de conexão, talvez algum dia pela arte ou euforia apareça uma arquitetura que não só transcenda geração, mas transcenda a pessoa pela empatia.

Letícia Souza Santos

Compreensão

A compreensão do urbanismo não é para leigos, mas sim feito para eles.

Samuel Chaveiro Farinha

Procura-se

Procura-se cidades para arquitetos.

Geovanna Gonçalves Nepomuceno

Sem curvas

Venha morar na cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer sem curvas.

Almir Luis Júnior

Prancheta

Às três da manhã, a cidade toda está apagada. Em um prédio, é possível ver apenas uma janela acesa. Lá, um arquiteto dorme em cima de sua prancheta.

Ana Laura Brito Naves

Fahrenheit 451

Formou-se arquiteta, abstraiu o pior lado de “Fahrenheit 451”, esqueceu-se das histórias das cidades. Deixou seu mundo queimado.

Déborah Luiza Camargo Costa

Vista

A vista da entrada da cidade era muito bela e difícil de focar em apenas um elemento. Uma pena que durou tão pouco e meu olhar sobre o brilho do urbanismo se esvaiu rapidamente.

Julia Pereira Alves Marinho

Assinar

Diz ser arquitetura, mas desde quando arquitetura é só assinar?

Andrea Eliane dos Santos Lemes

Caos

Imigramos para esta nova cidade procurando paz e moradia. Conhecemos a arquitetura do caos.

Fernanda Victoria Alves dos Reis

Andando

Lá vai um estudante andando pela rua. Avista uma arquitetura sem esperança na cidade abandonada.

Isabella Xavier de Almeida Liberato

Cidade mediada

Arquitetura urbana ou humana? Cidade mediada. Hoje o favelado comeu banana e o rico colheu a cana.

Karynne Mariana

Só desenha

Fazer arquitetura é andar pela cidade e escutar por todos os cantos que arquiteto só desenha. Quem dera!

Áurea Gomes de Mattos

Viva

Em uma manhã pouco ensolarada, a cidade acordou com mais uma praça urbanizada e mais uma rua asfaltada. Viva o senhor prefeito!

Thais de Fátima da Silva Aguiar

Vende-se

Vende-se: uma cidade sem urbanismo.

Fhayna Carolyna Beltrão de Souza

Rabiscos

Ele empilhava blocos e os pais diziam que seria engenheiro. Analisava a cidade e os tios pensavam que seria concursado. Defendia que não tinha onde dormir e os professores falaram que seria sociólogo. Fez dois rabiscos e se tornou arquiteto.

Maria Clara Costa

Cidade cinza

Era final de tarde e o último homem do mundo observava a cidade acinzentada escurecer. Cada homem que perdera a paixão de viver se transformara em um prédio cinza e sem vida. O homem era um arquiteto nunca reconhecido.

Lizandra Siqueira Caldas

Bem-sucedido

Seja bem-sucedido: arquiteta a grande cidade inteira! Lembrete: pobre também é cidade.

Geovana Soares de Castro