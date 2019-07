Google lança ferramenta gratuita para planejamento de viagens

Sites e aplicativos para pesquisar passagens aéreas, hotéis ou roteiros de viagens já fazem sucesso na internet. Mas, o Google lançou uma ferramenta gratuita que reúne todas essas funções em um só lugar: o Google Travel. Unindo as informações dos aplicativos Google Flights, Hotels e Trips, a nova ferramenta tem o objetivo de ajudar os viajantes a organizarem todos os detalhes de suas viagens.

Para iniciar o planejamento, basta entrar na plataforma, pelo computador ou celular, e pesquisar algum termo relacionado ao destino escolhido, como, por exemplo, “Voos para Buenos Aires” ou “Hotéis em Fortaleza”. Como resultado, o Google Travel apresentará as melhores informações disponíveis em diferentes sites.

Para uma busca personalizada, na aba “Voos” o viajante encontra os horários e os valores de passagens aéreas e, se os preços estiverem altos, o aplicativo sugere uma mudança de datas. A aba “Hotéis” apresenta as melhores ofertas de hospedagens; e a aba “Explorar” reúne informações gerais sobre cada cidade, além de indicar as atrações mais bem-avaliadas e mostrar fotos e vídeos do YouTube relacionados ao destino escolhido.

Para os usuários do Gmail, o aplicativo cria uma página personalizada, com todos os detalhes das viagens passadas e programadas. Caso o planejamento de uma viagem seja suspenso, o Google Travel salva todas os assuntos que foram pesquisados para que a busca possa ser retomada em qualquer momento. E não é preciso ter conexão com a internet para acessar as informações e roteiros, basta salvá-los no modo offline.

Clique aqui para acessar: Ferramenta gratuita do Google ajuda a planejar viagens