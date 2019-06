Stalker, a obra-prima de Andrei Tarkovski, disponível no YouTube em versão restaurada

O Mosfilm, maior e mais antigo estúdio de cinema da Rússia, disponibilizou em seu canal do YouTube o filme “Stalker” (1979), do diretor soviético Andrei Tarkovski, um dos cineastas mais renomados do mundo. No longa, um escritor e um cientista desejam entrar na “Zona”, uma área mística onde as leis da física não se aplicam. Mas, o local é vigiado pelo governo e apenas os “stalkers” conseguem adentrá-lo. Por isso, o professor e o cientista contratam um stalker para guiá-los. O filme foi restaurado e está disponível em alta resolução.

Além de “Stalker”, Tarkovski também dirigiu outros clássicos, como “Solaris” (1972) e “Andrei Rublev” (1966). O cineasta nasceu em 1932, no Distrito de Ivanovo, na Rússia. Formado em geologia, ele abandonou a profissão para se dedicar ao cinema, iniciando sua carreira ao entrar no Instituto Central de Cinema da União Soviética (VGKI), em 1956. Seu trabalho final na graduação foi o roteiro “O Rolo Compressor e o Violinista”, que vendeu à Mosfilm, iniciando sua parceria com o estúdio.

Os filmes de Tarkovski são famosos pela profundidade intelectual e pelo uso dos planos longos, com poucos cortes nas sequências. Ainda que admirada, a ousadia do cineasta lhe causou problemas e ele começou a ser censurado pela União Soviética. Por esse motivo, deixou seu país em 1983, vivendo seus últimos anos no exílio. Tarkovski morreu em 1986, na França, vítima de câncer de pulmão.

O estúdio Mosfilm, inaugurado em 1924, foi considerado a “Hollywood Russa” durante a década de 1950. Com mais de 3 mil filmes produzidos, continua em atividade. Atualmente, está aberto à visitação. Em seu canal do YouTube, o estúdio também disponibiliza obras de outros famosos cineastas russos. Para assistir “Stalker” (1979) com legendas, basta clicar no ícone de engrenagem, localizado no lado direito inferior da tela de reprodução de vídeo, e escolher a opção “Português”.

Clique aqui para acessar: Stalker, a obra-prima de Andrei Tarkovski, disponível no YouTube