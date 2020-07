Os 12 melhores filmes para assistir no YouTube

Mulherzinhas (2019), Greta Gerwig

As irmãs Jo, Beth, Meg e Amy encaram as experiências e dificuldades da juventude enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com o pai ausente e a mãe trabalhando para sustentá-las, elas ficam sob os cuidados de uma tia e enfrentam problemas como falta de dinheiro, tragédias familiares e rivalidades românticas. O filme é inspirado no livro “Mulherzinhas” (1868), de Louisa May Alcott.