Howard Phillips Lovecraft foi um escritor norte-americano de horror, fantasia e ficção científica. Lovecraft chamava seu princípio literário de “Horror Cósmico”, a ideia de que a vida é incompreensível ao ser humano e que o universo é fundamentalmente alienígena. Ele nasceu em 1890, em Rhode Island, nos Estados Unidos e começou sua carreira se dedicando à poesia. Apenas em 1917 ele publicou seu primeiro conto de terror, Dagon.

Com um inglês claramente britânico, ele criou histórias profundamente pessimistas e cínicas, desafiando os valores do romantismo e do humanismo cristão. Entre seus contos mais famosos, estão “O Chamado de Cthulhu” (1936); “Um Sussurro nas Trevas” (1930); e “As Sombras Perdidas no Tempo” (1935). H. P. Lovecraft morreu em 1937, vítima de um câncer no intestino.

Durante sua vida, Lovecraft não fez muito sucesso entre os leitores, mas, com o passar das décadas, sua reputação foi se elevando e hoje ele é considerado um dos escritores de terror mais influentes do século 20. Ao lado de Edgar Allan Poe, ele é a uma das maiores inspirações para as novas gerações de escritores de ficção científica e horror.

Para disseminar o trabalho do autor norte-americano, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todas as obras de H.P. Lovecraft para download gratuito. Ao todo, são 59 livros que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Toda a obra de H. P. Lovecraft para download gratuito