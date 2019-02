21 fotografias históricas que você não viu na escola

Desde o seu surgimento, no início do século 19, a fotografia tem se mostrado um instrumento importante para a investigação da história. Dizer que “uma imagem vale mais que mil palavras”, pode até ser clichê, mas realmente faz sentido quando analisamos algumas fotos que ajudam a contar a história do mundo. A Revista Bula pesquisou arquivos de imagens na web e reuniu em uma lista 21 fotos impressionantes que nos ajudam a enxergar o passado com uma nova perspectiva. Algumas fotografias retratam personalidades importantes na ciência e na arte, outras apresentam pessoas comuns que se tornaram a representação de períodos determinantes na história mundial.

Sigmund Freud e Carl Jung depois sair da sauna A foto, tirada em 1907, mostra o psiquiatra Carl Jung e o psicanalista Freud descansando após a sauna. Os dois se encontraram pela primeira vez naquele ano e se tornaram grandes amigos.

O homem mais alto do mundo Robert Wadlow, o homem mais alto já registrado e confirmado. Também conhecido como “O Gigante de Illinois”, ele media 2,72m. A foto foi tirada em 1939, um ano antes da morte de Wadlow.

O interior do bunker de Hitler em 1945 Hitler se refugiava em um bunker, um abrigo subterrâneo a cinco metros de profundidade. A fotografia mostra o estado do local após a derrota do líder nazista. Hitler e sua mulher, Eva Braun, cometeram suicídio dentro do bunker.

Vladimir Lênin lidera o Exército Vermelho Vladimir Lênin, o líder dos bolcheviques, se dirige aos soldados do Exército Vermelho, que estão prestes a partir para a guerra polaco-soviética, em 1920. Em pé, do lado direito do palanque, está Leon Trótski, intelectual marxista.

Homem alemão se nega a saudar Hitler Nessa foto histórica, tirada em 1936, August Landmesser se nega a saudar Adolf Hitler. Ele era contra o nazismo por ter sido proibido de se casar com Irma Eckler, uma judia que posteriormente foi morta em um campo de concentração.

O pequeno Ernest Hemingway pescando Em 1904, Ernest Hemingway, aos cinco anos, foi retratado pescando. A pesca sempre foi importante na vida do escritor, que ganhou o Nobel de Literatura em 1954.

Freud e sua assistente, Jofi O pai da psicanálise, Freud, acreditava que os cachorros ajudavam a acalmar as pessoas e, por isso, atendia seus pacientes acompanhado de Jofi, sua cadela da raça Chow Chow.

Albert Einstein na praia A foto, tirada em 1939, retrata o físico alemão Albert Einstein em uma praia de Long Island, em Nova York. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna.

Hemingway e o atum Como já visto, Ernest Hemingway gostava de pescar desde a infância. Nesta fotografia, tirada em 1935, o escritor exibe um atum pescado por ele. O peixe pesava cerca de uma tonelada.

Howard Carter abre o túmulo do Faraó O arqueólogo Howard Carter abre o túmulo do Faraó Tutancâmon, em 1922. Esta foi a tumba faraônica mais bem conservada e intacta já encontrada no Vale dos Reis, no Egito.

Albert Einstein e seus colegas em 1903 Da esquerda para a direita, estão os cientistas: Conrad Habicht, Maurice Solovine e Albert Einstein. Juntos, eles criaram a Academia Olímpia, grupo que se reunia para discutir ciência e filosofia.

Walt Disney desenhando o Mickey Mouse Walter Elias Disney foi o fundador da “The Walt Disney Company”, e tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo das animações. O personagem Mickey Mouse foi criado por ele em 1928 e se tornou o maior símbolo de sua empresa.

Alice Liddell, a garotinha que inspirou “Alice no País das Maravilhas” A pequena Alice era filha de Harry Liddell, um amigo próximo do escritor Lewis Carroll. Essa foto, mostra a garota aos seis anos de idade, em 1858. Para escrever “Alice no País das Maravilhas”, Carroll se inspirou em Alice Liddell.

Abbey Road ao contrário A foto dos Beatles atravessando a Abbey Road, em Londres, é mundialmente conhecida. O que poucos sabem é que existem seis fotos da banda no mesmo local. O fusca branco que aparece nas imagens foi leiloado em 1986 por 23 mil dólares.

Soldado americano e seu amigo canguru Na foto, um soldado americano brinca com um canguru, no norte da Austrália, em 1942. Naquela época, a Austrália era um local estratégico para o treinamento das forças militares dos Estados Unidos.

Duke Kahanamoku, o pai do Surf Duke Kahanamoku foi um atleta olímpico havaiano muito famoso no início do século 20. Ele foi o responsável por popularizar o surf em todo o mundo. A foto foi tirada no Havaí, em 1920.

Mulheres presas por usarem trajes de banho indecentes Em 1920, a polícia de Nova Jersey prendeu algumas mulheres alegando que os trajes de banho que elas usavam eram muito indecentes.

A mãe migrante A foto, tirada pela fotojornalista Dorothea Lange, em 1936, se tornou um ícone da depressão nos Estados Unidos. A mulher retratada na imagem é Florence Owens Thompson. Aos 32 anos de idade, ela era mãe de seis filhos e passava por necessidades em um acampamento de imigrantes.

Medição de trajes de banho Em 1920, um homem mede o tamanho dos maiôs das mulheres. Se as roupas de banho fossem consideradas muito curtas, elas poderiam ser multadas.

Órfão austríaco ganha sapatos novos após a 2ª Guerra Mundial Com o fim da 2ª Guerra Mundial, a Europa viveu um longo período de escassez. Na foto, Werfel, um garoto que vivia em um orfanato da Áustria, abraça um novo par de sapatos que ganhou da Cruz Vermelha Americana. A cena foi capturada pelo fotógrafo Gerald Waller, em 1946.