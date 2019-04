99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil em 2019

Desde 2010, a Revista Bula realiza anualmente um levantamento com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os perfis femininos essenciais do Twitter no Brasil. Como nos anos anteriores, a consulta foi feita junto a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter — e seguidores da revista nas redes sociais. Em 2019, a enquete foi realizada entre os dias 3 de janeiro e 31 de março.

Entre os critérios estabelecidos para as indicações, deveriam prevalecer o conteúdo, o engajamento e a interatividade, sendo permitido aos participantes indicar perfis seguidos por dezenas ou milhares de usuários. Além disso, foram considerados apenas perfis públicos (não protegidos), de pessoas reais e com atualizações regulares.

Aproximadamente 3,5 mil participantes responderam à série de enquetes. Os resultados foram organizados e filtrados, resultando em uma lista final. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.