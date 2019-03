Os 15 melhores romances estrangeiros do século 21

A Revista Bula realizou uma enquete com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os melhores romances estrangeiros publicados no século 21 e que tenham sido traduzidos para o português. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Foram considerados apenas os romances publicados a partir do dia 1º de janeiro de 2001, sendo apenas um livro por autor. Nos casos de autores que tiveram mais de um livro citado, foi considerado o romance que obteve o maior número de indicações na pesquisa. O critério de desempate, quando necessário, foi a nota atribuída aos títulos na rede social de leitura Skoob. Os livros foram divididos em cinco categorias, de acordo com o número de indicações: +100, +70, +50, +30 e +20. As sinopses são adaptadas das utilizadas pelas editoras.

Foram lembrados autores de diferentes países, principalmente Estados Unidos, com cinco escritores na lista; e Japão, com dois. Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Chile, Nigéria, França e República Dominicana contam com um autor cada. Entre os escritores cujas obras foram selecionadas, apenas três não estão vivos: W. G. Sebald, Roberto Bolaño e Philip Roth. Com relação à idade, o mais velho seria Philip Roth, que nasceu em maio de 1933, em Newark, nos Estados Unidos; e morreu em 2018. Já a mais jovem é Chimamanda Ngozi Adichie, que nasceu em 1977, em Enugu, na Nigéria.

Livros que obtiveram mais de 100 indicações

Reparação (2001), de Ian McEwan Em uma tarde de verão, em 1935, na Inglaterra, a adolescente Briony Tallis vê uma cena que atormenta a sua imaginação: sua irmã mais velha, sob o olhar de um amigo de infância, tira a roupa e mergulha, apenas de calcinha e sutiã, na fonte do quintal da casa de campo. A partir desse episódio, a menina, que nutre a ambição de ser escritora, constrói uma história fantasiosa. Por não entender o mundo adulto da paixão e da sexualidade, Tallis comete um erro que traz efeitos devastadores na vida de sua família e passa o resto de sua existência tentando desfazer o mal que causou.

Livros que obtiveram mais de 70 indicações

Não me Abandone Jamais (2005), de Kazuo Ishiguro Kathy H. tem 31 anos e está prestes a encerrar sua carreira de “cuidadora”. Enquanto isso, ela relembra o tempo que passou em Hailsham, um internato inglês que dá grande ênfase às atividades artísticas e conta, entre várias outras amenidades, com bosques, lagos, uma horta e gramados impecavelmente aparados. Mas, esse internato idílico esconde uma terrível verdade: todos os “alunos” são clones, produzidos com a única finalidade de servir como peças de reposição. Assim que atingem a idade adulta e cumprem um período trabalhando como cuidadores, todos têm o mesmo destino: doar os seus órgãos até morrerem.

A Estrada (2006), de Cormac McCarthy Num futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmente devastado. As cidades foram transformadas em ruínas e pó, os céus ficaram turvos com a fuligem e os mares se tornaram estéreis. Os poucos sobreviventes vagam em bandos. Entre eles, um homem e seu filho, que não possuem praticamente nada, buscam a salvação e tentam fugir do frio, sem saber, no entanto, o que encontrarão no final da viagem. Essa jornada é a única coisa que pode mantê-los unidos e lhes dar esperança para continuar vivendo. Com “A Estrada”, Cormac McCarthy ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção de 2007.

A Amiga Genial (2011), de Elena Ferrante Esse é o primeiro livro da Série Napolitana, escrita por Elena Ferrante, o pseudônimo de uma escritora italiana, cuja identidade é mantida em segredo. A série é composta por quatro romances que contam a história de duas amigas ao longo de suas vidas. As meninas se conhecem em uma vizinhança pobre de Nápoles, na década de 1950. Elena, a menina mais inteligente da turma, se aproxima da rebelde vizinha Lina. Essa menina, tão diferente de Elena, exerce uma atração irresistível sobre ela. As duas se unem, competem, brigam e fazem planos. Em um bairro marcado pela violência, as meninas crescem sonhando com um futuro melhor.

Livros que obtiveram mais de 50 indicações

Complô Contra a América (2004), de Philip Roth Philip é um menino como tantos outros, apaixonado por sua coleção de selos. O pai é corretor de seguros. A mãe, dona de casa, e o irmão mais velho, desenhista. Como toda a população do bairro, a família Roth é judia. Nos anos 1940, época em que transcorre a narrativa, parece não haver melhor lugar no mundo para ser judeu do que os Estados Unidos. Mas, quando Franklin D. Roosevelt, ao tentar reeleger-se para um terceiro mandato, perde para o aviador Charles Lindbergh, o cenário se torna sombrio. Charles é um ardoroso defensor da Alemanha Nazista e acredita que os Estados Unidos devem se defender da “diluição das raças estrangeiras”. Agora, a vida de Philip e de sua família nunca mais será como antes.

A Visita Cruel do Tempo (2012), de Jennifer Egan Da São Francisco dos anos 1970 à Nova York de um futuro próximo, Jennifer Egan tece uma narrativa que alterna vozes e perspectivas, cenários e personagens para contar como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida. Obra é composta por histórias curtas: 13 faixas sobre relações familiares, indústria fonográfica, jornalismo de celebridades, efeitos da tecnologia, viagens e a busca por identidade versus o esfacelamento de ideais —, interligadas pelas memórias de um grupo de personagens em diferentes pontos de suas vidas. A obra deu à Jennifer Egan o Prêmio Pulitzer de Ficção em 2011.

A Vegetariana (2007), de Han Kang A vegetariana conta a história de Yeonghve, uma mulher comum que, pela simples decisão de não comer mais carne, transforma uma vida aparentemente sem maiores atrativos em um pesadelo perturbador e transgressivo. O romance apresenta o distanciamento progressivo da condição humana de uma mulher que decidiu deixar de ser aquilo que marido e família a pressionaram a ser a vida inteira. A recusa de Yeonghve é vista como radical e se torna uma escolha destrutiva, que parece infectar todos que são próximos a ela. Narrado a três vozes, “A Vegetariana” é uma história sobre rebelião, tabu, violência e erotismo.

Livros que obtiveram mais de 40 indicações

Plataforma (2001), de Michel Houellebecq Michel Renault tem quarenta e poucos anos e passa seus dias tentando evitar ao máximo qualquer contato humano. Mas, após a morte de seu pai, ele decide fazer uma excursão para a Tailândia. Lá, ele conhece a rota do turismo sexual e se envolve com prostitutas tailandesas. Mas, outra integrante da excursão chama a atenção de Michel: Valérie, uma jovem agente de viagens. Ao voltarem da Tailândia, eles iniciam um tórrido romance. Publicado um pouco antes dos atentados de 11 de setembro, “Plataforma” aborda temas polêmicos, como a globalização, o islamismo, o livre comércio, o sexo, o consumo, e o neoliberalismo.

As Correções (2001), de Jonathan Franzen Nos Estados Unidos dos anos 1990, a família Lambert encarna a crise de valores da sociedade contemporânea. Alfred é um engenheiro aposentado, teimoso e cheio de manias agravadas pelo mal de Parkinson. Enid é uma dona de casa comum. O casal, na faixa dos setenta anos, vive às turras numa pequena cidade do Meio-Oeste americano. Os três filhos, Gary, Denise e Chip, foram para metrópoles da costa Leste a fim de se livrar da mediocridade da vida em família. A obra expressa o embate entre dois mundos inconciliáveis: o conservadorismo dos pais e o pragmatismo sem horizonte dos filhos.

1Q84 (2009), Haruki Murakami O livro se passa em uma realidade paralela, no ano de 1Q84, uma clara homenagem do autor à obra “1984”, de George Orwell. Ao longo da história, duas vidas em paralelo se cruzam numa trama cheia de mistério e eventos surreais. De um lado, Aomame, uma mulher independente, lutadora de artes marciais, que esconde sua verdadeira profissão. Do outro, o leitor conhece Tengo, um rapaz que pretende ser escritor, mas se envolve num jogo perigoso ao reescrever um antigo romance. Devagar e de maneira inconsciente, Aomame e Tengo vão desbravando seus caminhos para se encontrarem, enquanto forças conflituosas tentam impedir o encontro deles.

Livros que obtiveram mais de 30 indicações

A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao (2007), de Junot Díaz A vida nunca foi fácil para Oscar, um nerd dócil e obeso, de origem dominicana, que vive com a mãe, Belicia, e a irmã, Lola, em um gueto em Nova Jersey. Humilhado pelos colegas e isolado do mundo, ele passa as horas na companhia de livros e filmes de ficção científica e fantasia, sonhando em se tornar o J.R.R. Tolkien latino e, sobretudo, em encontrar um grande amor. No entanto, é possível que nunca realize seus desejos, em virtude de um fukú — uma antiga maldição que assola a família de Oscar há gerações, condenando seus parentes a prisões, torturas, acidentes trágicos e, acima de tudo, a paixões malfadadas. Oscar, que ainda anseia pelo primeiro beijo, é a vítima mais recente dessa maldição.

Meio Sol Amarelo (2006), de Chimamanda Ngozi Adichie Filha de uma família rica e importante da Nigéria, Olanna rejeita participar do jogo do poder que seu pai lhe reservara em Lagos. Parte, então, para Nsukka, a fim de lecionar na universidade local e viver perto do amante, o revolucionário nacionalista Odenigbo. Sua irmã Kainene, então, assume os desejos do pai. Com seu jeito altivo, ela circula pela elite flertando com militares e fechando contratos milionários. Gêmeas não idênticas, elas representam os dois lados de uma nação dividida, mas presa a indissolúveis laços germânicos — condição que explode na sangrenta guerra pela criação do estado independente de Biafra.

Livros que obtiveram mais de 20 indicações

2666 (2004), de Roberto Bolaño O livro é composto de cinco romances. A primeira história narra a saga de quatro críticos europeus em busca de Benno von Archimboldi, um escritor alemão recluso. Na segunda, há a agonia de um professor mexicano às voltas com seus problemas existenciais. O terceiro romance conta a história de um jornalista que acaba se envolvendo com crimes cometidos em Santa Teresa, no México. Na quarta parte do livro, os crimes de Santa Teresa são narrados com a frieza da linguagem jornalística das páginas policiais. Na quinta história, o leitor é conduzido de volta à Segunda Guerra e conhece o passado misterioso de Benno von Archimboli.

Austerlitz (2001), de W.G. Sebald O professor Jacques Austerlitz explora uma estação ferroviária em Londres, coletando material para suas pesquisas, quando é subitamente tomado por uma visão retrospectiva que talvez o ajude a explicar o sentimento incômodo de ter vivido sempre uma vida alheia. A partir dessa experiência, suas andanças pelo continente europeu ganham um ímpeto bem mais que acadêmico: Austerlitz passa a reconstruir a própria biografia. Para cumprir essa tarefa, o professor terá de ir e vir entre diferentes décadas, países e cenários: um lar protestante no interior de Gales, um internato britânico, uma biblioteca em Paris, fortificações, palácios, campos de concentração, monumentos e banheiros públicos.