7 livros para serem lidos, relidos e repassados

Alguns livros são como aquele parente que aparece no almoço de domingo e nunca mais sai da cabeça: você até tenta esquecê-los, mas lá estão eles, espreitando nos seus pensamentos enquanto você lava a louça ou finge prestar atenção em uma reunião. Não estamos falando de leituras “boazinhas” ou “bonitinhas”, mas daquelas que têm o poder de deslocar o seu eixo existencial com a mesma sutileza de um caminhão desgovernado. E o pior (ou melhor): você quer passar por isso de novo. Relê-los não é masoquismo, é uma forma de testar se, entre uma versão e outra de você mesmo, a pancada ainda dói no mesmo lugar ou inventou uma dor nova.

A verdade é que todo mundo tem aquela obra que a gente recomenda com os olhos arregalados, fala “leia isso pelo amor de Deus” e depois fica observando em silêncio o sofrimento alheio, como quem oferece pimenta a um amigo e diz que “nem arde tanto assim”. Ler é um ato solitário, mas indicar leitura é quase uma missão evangelizadora. Se for desses livros que fazem a gente reorganizar a estante por vergonha das escolhas anteriores, melhor ainda. Porque depois que você entra em contato com histórias bem escritas, profundamente humanas e com um impacto emocional que dura mais que certas amizades, o critério de qualidade muda. E, com sorte, você também.

Então, prepare sua xícara de chá, uma caneta para sublinhar compulsivamente e aquele marcador de página que você nunca vai usar porque vai terminar o livro de uma vez só. Aqui estão sete obras que não foram feitas para ficar quietinhas na estante. Elas precisam ser lidas com a intensidade de uma primeira vez, relidas como um reencontro com um velho amigo mais complexo do que você lembrava, e repassadas com a convicção de quem encontrou algo que vale a pena espalhar por aí. Só não diga que eu não avisei se, no final, você estiver precisando de terapia literária.

Sobre os Ossos dos Mortos (2009), Olga Tokarczuk Num vilarejo remoto nas montanhas da Polônia, uma mulher excêntrica, tradutora de Blake e defensora ferrenha dos direitos dos animais, começa a notar uma sequência de mortes misteriosas entre os caçadores da região. Ignorada pela polícia local, ela própria conduz uma investigação tão instável quanto suas convicções esotéricas. A paisagem invernal, sufocante e silenciosa, contribui para a sensação de isolamento que permeia a narrativa, onde a linha entre sanidade e obsessão é tênue. Enquanto cadáveres surgem e a lógica falha, surgem questões incômodas sobre justiça, natureza e moralidade. Em uma espécie de fábula gótica com tintas de suspense ecológico, o texto mistura lirismo, ironia e um senso de revolta que cresce como o frio do lado de fora da casa. Não se trata de um mero mistério, é uma provocação filosófica disfarçada de crime rural.

Os Anos (2008), Annie Ernaux Sem protagonistas fixos nem enredo tradicional, esta narrativa costura memórias íntimas e coletivas para construir um espelho da França entre 1941 e os anos 2000. A voz narrativa fala como “nós”, e essa escolha revela a ambição do livro: transformar o tempo vivido por uma mulher comum, filha de operários, aluna da universidade, mãe divorciada, espectadora da televisão, consumidora de mercado, em um atlas da experiência moderna. Fotografias, canções, slogans publicitários, movimentos sociais e silêncios familiares compõem esse inventário sensível do ordinário. Não se trata de nostalgia, mas de uma tentativa quase arqueológica de preservar os vestígios de uma existência dissolvida na cultura de massa. O resultado é um texto que desafia as convenções do romance e da autobiografia, e que encontra na escrita um antídoto contra a perda do tempo e da memória.

James (2024), Percival Everett Em meio ao sul escravocrata dos Estados Unidos, um homem chamado Jim embarca numa jornada que, à primeira vista, parece acompanhar a de um garoto branco em fuga. Mas o que emerge, aqui, é outra história: a de um sujeito negro, profundamente culto, que esconde sua inteligência para sobreviver num mundo construído para apagá-lo. A narrativa desafia a versão oficial dos fatos, expõe o absurdo da violência racial e constrói um olhar agudo sobre as máscaras impostas à identidade. Alternando humor, melancolia e crítica cortante, o texto faz muito mais do que recontar um clássico, ele o subverte. É como se o silêncio secular de um personagem histórico ganhasse, finalmente, um megafone literário. E, com ele, não vem apenas uma voz: vêm indignação, complexidade, lucidez. Uma reimaginação brilhante que destranca portas onde antes havia apenas muros.

O Infinito em um Junco (2019), Irene Vallejo Muito antes dos algoritmos e dos feeds, havia homens e mulheres caminhando entre papiros, códices e bibliotecas incendiadas. Esta obra é um tributo à invenção do livro, e, com ele, à persistência do pensamento humano diante da ruína. Com erudição generosa e afeto pela palavra escrita, a autora traça um percurso que vai da Grécia antiga ao presente, sem perder de vista os detalhes que tornam a história da leitura um épico silencioso. Episódios de censura, perseguição, resistência e invenção são apresentados com a fluidez de quem narra uma saga. Ao longo das páginas, compreendemos que guardar ideias em folhas encadernadas foi, desde sempre, um ato político e poético. A leitura se revela, aqui, como um gesto de continuidade da espécie, e o livro, como um junco frágil que insiste em flutuar, mesmo sob as tempestades da história.

Um Lugar Bem Longe Daqui (2018), Delia Owens Numa vila costeira da Carolina do Norte, uma menina cresce sozinha entre pântanos, marés e abandono. Apelidada de “menina do brejo”, ela é desprezada pela cidade e esquecida pela própria família, mas encontra na natureza uma espécie de refúgio e mestra. Ao longo dos anos, sua relação com a fauna e a solidão molda sua visão de mundo, até que dois jovens cruzam seu caminho, revelando tanto a ternura quanto a violência das relações humanas. Anos depois, um assassinato abala a região e todos os olhos se voltam para ela, agora uma mulher tão enigmática quanto o território que habita. Com lirismo discreto e ritmo envolvente, a trama entrelaça romance, mistério e um estudo profundo sobre exclusão e sobrevivência. É a história de alguém que aprendeu a ler o vento, os pássaros e a ausência, e, com isso, escreveu sua própria linguagem.

Klara e o Sol (2021), Kazuo Ishiguro Ela observa. Silenciosa, atenta, esperançosa. Klara não é humana, mas seu olhar sobre o mundo revela ternura e assombro em medidas que poucos humanos alcançam. Designada para ser uma Amiga Artificial de uma adolescente frágil, ela tenta compreender a complexidade dos afetos, das doenças e das escolhas que movem aqueles que ama. Ao mesmo tempo, paira sobre tudo uma sociedade dividida entre os “otimizados” e os descartáveis, onde nem mesmo o sol, objeto de devoção de Klara, é capaz de curar todas as fraturas. A prosa contida, por vezes minimalista, carrega uma melancolia profunda, como quem fala do futuro para denunciar os desvios do presente. A cada página, o leitor é confrontado com perguntas sutis: o que nos torna humanos? Quem merece ser cuidado? E o que acontece quando amar não é mais suficiente?