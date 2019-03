Todas as categorias de filmes eróticos escondidas na Netflix

Desde sua estreia como serviço de streaming, em 2007, a Netflix já criou aproximadamente 80 mil “micro-gêneros” para segmentar os filmes de seu catálogo, desde “Documentários emocionais de combate ao sistema” até “Filmes sobre o período da realeza baseados em fatos reais”. Entre estas milhares de divisões, existem algumas destinadas a filmes eróticos, com cenas picantes e proibidas para menores de idade. A Bula realizou uma pesquisa e encontrou 18 categorias que contêm as palavras “sensuais”, “tórridos” ou “eróticos”. Os filmes acabam se repetindo, mas ainda assim é uma boa forma de refinar o conteúdo e encontrar exatamente o que se deseja ver no momento. Nesse caso, filmes picantes. Além disso, como a Netflix sempre atualiza o seu catálogo com novos filmes, os títulos eróticos também são substituídos frequentemente. Para conferir as categorias secretas encontradas pela Revista Bula, basta clicar sobre cada uma delas para ser direcionado(a) à página da Netflix.

Filmes eróticos aclamados pela crítica

Dramas eróticos independentes aclamados pela crítica

Filmes eróticos independentes aclamados pela crítica

Dramas biográficos eróticos

Filmes eróticos biográficos

Filmes eróticos britânicos

Filmes eróticos sobre crimes

Filmes franceses eróticos

Filmes sensuais independentes

Filmes independentes eróticos baseados em livros

Suspenses independentes eróticos

Filmes eróticos baseados em fatos reais

Filmes eróticos psicológicos

Filmes românticos eróticos

Filmes eróticos sobre showbiz

Suspenses eróticos

Suspenses eróticos dos anos 1980

Filmes eróticos visualmente impressionantes