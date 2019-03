30 ilustrações que provam que o mundo anda besta

Apesar dos avanços realizados nos campos da ciência e da tecnologia, as pessoas estão mais desconexas e solitárias que antes. Além disso, nunca a humanidade produziu tantas riquezas, mas as desigualdades sociais ainda persistem, revelando o caráter individualista da sociedade em geral. Alguns ilustradores usam seu talento como uma forma de expressar esses paradoxos da humanidade e o fazem de forma impactante, empregando a arte como uma possibilidade de mudança do comportamento social. A partir dessa perspectiva, a Revista Bula selecionou 30 ilustrações impressionantes que refletem sobre a realidade do mundo em que vivemos hoje.