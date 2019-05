330 livros de arte para download gratuito, cortesia da Getty Publicações

Com a missão filantrópica de promover e preservar as artes visuais em todo o mundo, a Getty Publicações disponibilizou uma biblioteca virtual com parte de seu catálogo. A coleção possui atualmente cerca de 330 livros de arte para download gratuito. A editora é um projeto da J. Paul Getty Trusts — instituição cultural e filantrópica norte-americana que reúne organizações como o J. Paul Getty Museum, o Getty Research Institute e o Getty Conservation Institute. As obras disponibilizadas são títulos premiados, publicados entre 1968 e 2018, e podem ser pesquisadas por temas, títulos, autores ou palavras-chave. Além de catálogos raros e estudos críticos, o acervo contempla obras sobre arqueologia, fotografia, pintura, escultura, arquitetura, história da arte, cerâmica, conservação e restauração; tanto para o público em geral, quanto para especialistas.

O acervo da Getty Publicações possui ainda alguns exemplares preciosos, como “Cézanne in the Studio: Still Life in Watercolors” (2004), de Carol Armstrong, que reúne as aquarelas de fim de vida de Paul Cézanne; e “Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era” (2003), de Hollis Clayson, que analisa o interesse de pintores como Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir na representação das prostitutas francesas do século 19.

A coleção “Masterpieces”, que começou a ser publicada na década de 1960, apresenta as maiores obras-primas que fazem parte do acervo do J. Paul Getty Museum, com pinturas de Rembrant, Francisco de Goya e Claude Monet. Todos os volumes da biblioteca estão disponíveis para download gratuito em formato PDF.

Clique no link para acessar: 330 livros sobre arte para download gratuito