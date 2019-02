Faça um tour virtual das principais obras do Museu Nacional

Fundado em 1818, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional foi a primeira instituição científica do Brasil e uma das mais importantes da América Latina. No dia 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu quase todo o museu. Mas, em 2016, o Google já havia digitalizado todas as peças e o espaço físico da instituição e criou um projeto que exibe como o Museu Nacional era antes do incêndio.



A recriação digital do museu faz parte do Google Arts & Culture, plataforma artística da empresa disponível pela web e por aplicativo. Agora, com a tecnologia fotográfica 360º do Google, o usuário pode fazer um tour virtual pelas instalações do Museu Nacional, além de visualizar 164 artefatos que se perderam com o incêndio. Estão disponíveis fotografias em alta resolução com áudios que explicam a história de cada peça.



“Avanços na tecnologia — como fotografia de alta resolução, fotogrametria, escaneamento a laser em 3D e realidade virtual aumentada — não apenas criam novas formas de arte, mas também nos ajudam a preservar a herança mais preciosa do mundo. Mesmo que as imagens não possam substituir o que foi perdido, elas nos oferecem uma maneira de lembrar”, disse o coordenador do projeto, Chance Coughenour, no blog da plataforma Google Arts & Culture.

