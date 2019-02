As mulheres mais bonitas do século 21, segundo a Revista People

Todos anos, a “Revista People”, publicação norte-americana especializada em celebridades, elege os homens e mulheres mais bonitos do mundo. A seleção inclui 100 personalidades e analisa critérios que vão além da aparência física, como envolvimento com questões humanitárias, carreira e simpatia. Em 2018, a “Revista People” mudou o nome da edição “The Most Beautiful” (A Mais Bonita) para “The Beautiful Issue” (A Edição da Beleza), para deixar claro que não se trata de um concurso focado essencialmente na aparência. A Revista Bula conferiu todos os rankings e reuniu em uma lista as mulheres eleitas pela “Revista People” no século 21. Entre os nomes mais conhecidos, estão Angelina Jolie, Júlia Roberts e Sandra Bullock.

2005, 2010 e 2017 — Julia Roberts A atriz e produtora Julia Roberts é a recordista da “Revista People”. Ela já foi eleita a mulher mais bonita do ano por cinco vezes. A primeira foi aos 23 anos, em 1991, um ano após estrelar o romance “Uma Linda Mulher”; e a segunda foi em 2000. Na última vez em que recebeu o título, ela disse que sua melhor fase ainda está por vir.

2001 — Catherine Zeta Jones Em 2001, Catherine Zeta Jones foi escolhida como a mais bela do mundo. Ela havia acabado de estrelar o filme “Queridinhos da América”, dirigido por Joe Roth.

2002 — Nicole Kidman Em 2002, a atriz australiana ganhou o Oscar na categoria de “Melhor Atriz” por sua atuação no musical “Moulin Rouge”, de Baz Luhrmann. Mas suas conquistas foram além: ela também foi eleita a mulher mais bela do ano.

2003 — Halle Berry Em 2001, Halle Berry ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” pela atuação no filme “A Última Ceia”, de Marc Forster. Ela foi a primeira mulher negra a conquistar o Oscar e o título da “Revista People”.

2004 e 2016 — Jennifer Aniston Além de ser uma das atrizes mais bem pagas do cinema, Jennifer Aniston foi duas vezes eleita a mais bela do mundo. Em 2004, ela atuou no filme “Todo Poderoso”, que foi um hit nas bilheterias. Em 2016, sua interpretação no filme “Cake: Uma Razão Para Viver” foi muito bem recebida pela crítica especializada.

2006 — Angelina Jolie Em 2005, Angelina Jolie atuou ao lado de Brad Pitt no filme de comédia “Sr. & Sra. Smith”, que foi um sucesso nas bilheterias. Ela é uma das atrizes mais influentes do mundo e também é reconhecida por seu envolvimento com causas sociais na África.

2007 — Drew Barrymore A atriz Drew Barrymore não é famosa apenas por suas atuações em comédias românticas, mas também pelos seus trabalhos sociais. Em 2007, ela foi nomeada Embaixadora Contra a Fome pela ONU e doou um milhão de dólares para a causa.

2008 — Kate Hudson Aos 29 anos, a atriz Kate Hudson foi eleita a mulher mais bonita do mundo. Ela desbancou nomes como Salma Hayek, Demi Moore, Jessica Alba e Vanessa Hudgens.

2009 — Christina Applegate Em 2008, a atriz Christina Applegate se tornou um exemplo de superação após vencer um câncer de mama. Ela, que já era envolvida com ações de caridade, se tornou uma porta-voz das mulheres que sofrem com a mesma doença.

2011 — Jennifer Lopez A cantora e atriz Jennifer Lopez foi a homenageada de 2011. Na época, ela era jurada do programa de talentos “American Idol” e estava no top 10 da Billboard com a música “On The Floor”.

2012 — Beyoncé Uma das cantoras mais influentes da atualidade, Beyoncé foi nomeada a mais bela do mundo em 2012. Ela disse à “Revista People” que se sentia mais bonita depois do nascimento de sua primeira filha, Blue: “Nunca senti tanto que tenho um propósito neste planeta”.

2013 — Gwyneth Paltrow Famosa por defender um estilo de vida saudável, a atriz e escritora Gwyneth Paltrow foi eleita a mulher mais bonita do mundo em 2013. “Eu sinceramente pensei que alguém estivesse fazendo alguma brincadeira comigo”, disse a atriz, sobre o momento em que soube do prêmio.

2014 — Lupita Nyongo’o Lupita Nyongo’o foi a primeira atriz mexicana a ganhar o Oscar. Ela ganhou o prêmio em 2014, na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante”, por sua atuação no filme “12 Anos de Escravidão”. No mesmo ano, ela foi eleita a mulher mais bonita do mundo.

2015 — Sandra Bullock Aos 50 anos, a atriz Sandra Bullock foi a escolhida da “Revista People”. Ela, que é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, foi elogiada pela atuação no filme “Gravidade”, de Alfonso Cuarón, lançado em 2014.