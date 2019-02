Os homens mais sexys do século 21, segundo a Revista People

Desde 1985, a “Revista People”, publicação dos Estados Unidos, elege anualmente “O Homem Mais Sexy do Mundo”. O primeiro escolhido foi Mel Gibson e a seleção leva em conta critérios além da beleza, como carreira, preocupação com problemas sociais e carisma. A Revista Bula conferiu todos os rankings e reuniu em uma lista os eleitos como homens mais sexy do mundo no século 21. Geralmente, os escolhidos são atores de Hollywood, mas a “People” também já elegeu cantores e jogadores de futebol. Entre os nomes mais conhecidos da lista, estão George Clooney, Bradley Cooper, Hugh Jackman e Johnny Depp.

2001 — Pierce Brosnan Aos 48 anos, o ator e produtor irlandês Pierce Brosnan foi eleito o homem mais sexy do mundo. Brosnan ficou conhecido por interpretar o papel de James Bond em quatro filmes da série 007.

2002 — Ben Affleck Ben Affleck é um ator, diretor e roteirista norte-americano. Ele ganhou os holofotes em 1997, quando foi premiado com o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro Original pelo filme “Gênio Indomável”.

2003 e 2009 — Johnny Depp Em 2003, o ator e produtor de cinema Johnny Depp estava no auge da fama devido ao personagem que o tornou mundialmente conhecido, o Capitão Jack Sparrow, da franquia Piratas do Caribe. Em 2009, ele ganhou mais uma vez o título de homem mais sexy do mundo, desbancando outros grandes nomes, como Robert Pattinson e Bradley Cooper.

2004 — Jude Law Desde que Jude Law protagonizou “O Talentoso Mr. Ripley”, em 1999, seu talento e beleza não passaram mais despercebidos. Em 2004, foi a vez do ator ser considerado o homem mais sexy do mundo.

2005 — Matthew McConaughey O ator e produtor Matthew McConaughey foi o homem homenageado pela “Revista People” em 2005. Na época, ele interpretou o galã Benjamin Barry, na comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 dias”.

2006 — George Clooney George Clooney é um dos atores mais famosos e bem pagos de Hollywood. Ele foi eleito o homem mais sexy do mundo em 1997, mas nada o impediu de ganhar o prêmio novamente, em 2006.

2007 — Matt Damon De acordo com a “Revista People”, o ator e roteirista Matt Damon foi considerado o mais sexy do mundo por seu “senso de humor irresistível, sua dedicação à família e seu coração humilde”.

2008 — Hugh Jackman Famoso por interpretar o mutante Wolverine na franquia “X-Men”, Hugh Jackman foi eleito o homem mais bonito do mundo em 2008. A editora Elizabeth Sporkin afirmou: “Ele é tudo: modesto, romântico, bonito até demais e astro do momento”.

2010 — Ryan Reynolds Em 2009, o ator Ryan Reynolds mostrou seu charme como galã atuando com Sandra Bullock na comédia romântica “A Proposta”, um dos maiores hits de bilheteria naquele ano. Em 2010, ele foi considerado o homem mais sexy do mundo.

2011 — Bradley Cooper O ator e produtor Bradley Cooper ganhou fama de galã após atuar no filme “Idas e Vindas do Amor”, em 2010. “A primeira coisa que pensei ao saber do título era o quanto essa notícia deixaria minha mãe feliz”, disse Cooper.

2012 — Channing Tatum Logo após interpretar o stripper Mike em “Magic Mike”, em 2012, o ator Channing Tatum foi eleito o homem mais sexy do mundo, deixando para trás concorrentes como Ryan Gosling e Brad Pitt.

2013 — Adam Levine O vencedor de 2013 foi Adam Levine, vocalista do grupo Maroon 5 e jurado do programa “The Voice”. O músico foi definido pela “Revista People” como um homem “confiante, cool e sedutor”.

2014 — Chris Hemsworth Conhecido por interpretar o super-herói Thor, o ator Chris Hemsworth foi eleito o homem mais sexy em 2014. Ele competiu com Chris Pratt, Jamie Dornan, Ki Hong Lee e outros.

2015 — David Beckham O ex-jogador de futebol David Beckham é considerado uma das personalidades mais influentes do esporte. À “Revista People”, ele brincou ao comemorar o título: “Esse é o melhor momento da minha carreira, eu não posso acreditar”.

2016 — Dwayne Johnson O ano de 2016 foi promissor para Dwayne Johnson, também conhecido como “The Rock”: Além de ganhar o título de homem mais sexy do mundo, ele foi apontado pela Forbes como o astro mais bem pago daquele ano.

2017 — Blake Shelton O cantor de música country e jurado do programa “The Voice”, Blake Shelton, foi o escolhido pela “Revista People” em 2017. Ele brincou ao saber do título: “A Revista deve estar ficando sem pessoas para indicar”.