15 filmes disponíveis na Netflix que todos deveriam assistir

Beasts of No Nation (2015), Cary Fukunaga

Agu é uma criança que sofre com as consequências da guerra civil da África do Sul. Depois que seu pai é morto por militares, ele é obrigado a se tornar um soldado, abandonando a família para lutar no conflito. Para se transformar em um combatente, ele é instruído por um comandante, que o ensina as cruéis regras da disputa armada. O longa é baseado no livro homônimo do autor nigeriano Uzodinma Iweala.