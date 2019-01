10 destinos com maior qualidade e menor custo de vida

7 — Lisboa, Portugal

Para aqueles que sempre sonharam com uma vida na Europa, Portugal é uma das melhores opções, pois se classifica como o segundo país menos caro do continente, atrás apenas da Bulgária. Mas, para os brasileiros, é a primeira opção devido ao idioma, que não será uma barreira. É também considerado o quarto país mais seguro do mundo, de acordo com o Índice de Paz Global 2018. Lisboa, a capital do país, além de ser de fácil acesso, é muito bonita, tem ótimos serviços de transporte e uma gastronomia reconhecida internacionalmente.