25 bandas dos anos 1980 (e seus hits) que você esqueceu completamente

Os anos 1980 foram profícuos para a música no Brasil com o surgimento de centenas de bandas. Algumas delas ficaram marcadas por hits que viraram chiclete de norte a sul e, depois, sem conseguir emplacar outros sucessos, caíram no ostracismo absoluto. Quem cresceu na “década perdida” certamente lembrará de nomes icônicos como Absyntho, Garotos da Rua, Magazine, Yahoo, Inimigos do Rei, Herva Doce ou de clássicos que chegaram ao topo das paradas como “Mamma Maria”, “Ursinho Blau Blau”, “Ligeiramente Grávida”, “Adelaide” e “Abominável Homem das Neves”. A Bula selecionou 25 bandas da década de 1980 e reuniu seus principais hits em uma playlist do Spotify. Para acessá-la, basta conectar-se ao aplicativo do serviço, no celular ou computador, e realizar login. Há opção de registro gratuito.

Clique no link para ouvir no Spotify: 25 bandas dos anos 1980

Absyntho — Ursinho Blau Blau Afrodite se Quiser — O Que que Ela Tem Que eu não Tenho Brylho — Noite do Prazer Eletrodomésticos — Choveu no Meu Chip Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros — Kátia Flávia Garotos da Rua — Tô de Saco Cheio Grafite — Mamma Maria Hanoi Hanoi — Totalmente Demais Heróis da Resistência — Esse Outro Mundo Herva Doce — Amante Profissional Omar e Os Cianos — Abominável Homem das Neves Inimigos do Rei — Adelaide João Penca & Seus Miquinhos Amestrados — Lágrimas de Crocodilo Magazine — Sou Boy Metrô — Tudo Pode Mudar Nenhum de Nós — Camila Camila O Espírito da Coisa — Ligeiramente Grávida Rádio Taxi — Eva Replicantes — Surfista Calhorda Sempre Livre — Eu Sou Free Uns e Outros — Carta aos Missionários Yahoo — Mordida de Amor Gang 90 e as Absurdettes — Telefone Placa Luminosa — Fica Comigo

Clique no link para ouvir no Spotify: 25 bandas dos anos 1980