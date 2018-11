As 50 palavras mais bonitas da língua portuguesa

Pedimos a Marcelo Franco, um dos maiores especialistas em livros no Brasil, que listasse as 50 palavras mais bonitas da literatura em língua portuguesa. O especialista enumerou 100 palavras, destas, selecionamos 50. Obviamente que listas são sempre incompletas, idiossincráticas. Sabe-se que, como a percepção, a opinião — que é a base da maioria as listas —, é algo individual. O resultado não pretende ser abrangente ou definitivo e corresponde apenas à opinião do especialista e dos editores da Revista Bula, que fizeram a seleção a partir da lista inicial sugerida.

Alumiar Andaluz Antolhos Arquiduquesa Beatitude Beligerante Besta-fera Bugio Carantonha Carmim Cornucópia Decrepitude Ditirambo Escorreito Farnel Fidalguia Funâmbulo Gitano Ignoto Imarcescível Imprescindível Lápis-lazúli Lobisomem Luanda Lues Lugar-tenente Madeleine Maninho Mansarda Mansuetude Melífluo Nenúfar Nonada Omíada Palimpsesto Panóplia Pênfigo Pentâmetro iâmbico Plenilúnio Pneumotórax Polímata Púcaro Queixume Retilíneo Samovar Seljúcida Têmpera Treliça Tunisiano Zênite