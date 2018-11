30 coisas que vão fazer você se sentir velho

1 — O filme “Toy Story” foi lançado há 23 anos.

2 — Macaulay Culkin tem 38 anos, ou seja, é mais velho do que a mãe de seu personagem em “Esqueceram de Mim”.

3 — Quem nasceu no ano 2000 já alcançou maioridade.

4 — Britney Spears tinha 16 anos quando gravou a música “Baby, One More Time”.

5 — O fusca deixou de ser produzido definitivamente há mais de 20 anos.

6 — Os trapalhões também acabaram há mais de 20 anos.

7 — A primeira versão do jogo “The Sims” foi lançada há 18 anos.

8 — A atriz que interpretava Sabrina na série “Sabrina: Aprendiz de feiticeira” tem mais de 40 anos e é mãe de três.

9 — Kurt Cobain teria 51 anos se estivesse vivo.

10 — Dez anos atrás estávamos em meados dos anos 2000, não nos anos 1990.

11 — O membro mais jovem dos Backstreet Boys, Nick Carter, tem 38 anos.

12 — Se fosse uma pessoa, o PlayStation 2 já teria idade para dirigir.

13 — Will Smith é mais velho hoje do que o tio Phill de “Um Maluco no Pedaço”.

14 — Os adolescentes de hoje não usaram videocassetes na infância.

15 — No segundo filme “De Volta para o Futuro”, Marty McFly viaja para o ano de 2015, que agora já é passado para nós.

16 — O Penta do Brasil na Copa do Mundo de Futebol foi há mais de 15 anos.

18 — Plutão não é considerado um planeta há quase uma década.

19 — Pendrives só surgiram no Brasil nos anos 2000, antes disso você usava disquetes.

20 — Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa nasceram um ano antes da morte dos Mamonas Assassinas.

21 — Ralph Macchio, que interpretou Daniel Larusso em “Karatê Kid”, tem quase 60 anos.

22 — Brasília é mais jovem do que a atriz Maitê Proença e a apresentadora Xuxa.

23 — Em breve, Silvio Santos completará 90 anos.

24 — O filme “Procurando Nemo” foi lançado há 15 anos.

25 — Crianças que nasceram logo depois do fim do grupo “Legião Urbana” já têm 23 anos.

26 — A música “Evidências” de Chitãozinho e Xororó foi lançada há quase 30 anos.

27 — “Thriller” de Michael Jackson há quase 40.

28 — Os filmes de horror “Brinquedo Assassino” e “Resident Evil 2” já têm remake (refilmagem).

29 — Ash de “Pokémon” teria aproximadamente 30 anos hoje.

30 — Sonic tem 23 anos de Idade.