40 coisas que você só vai entender se for viciado em livros

Quem lê nunca está só. Os livros são as melhores companhias em qualquer situação. A cereja do bolo de momentos leves ou um analgésico que afasta os problemas por alguns instantes em momentos duros. Quem conhece e compartilha os segredos da boa leitura demonstra alguns sinais inegáveis. Anda por aí cheirando livros, se contorce para descobrir qual obra um desconhecido lê em local público, passa horas em livrarias e sebos comprando mais do que pode ou consegue ler, fica divido entre o amor pelo livro físico e as facilidades do leitor digital — e, independente da escolha, se sente um traidor. A Bula reuniu em uma lista essas e outras características que só quem é viciado em livros consegue entender.

1 — Comprar mais livros do que é capaz de ler. 2 — Se deliciar com o cheiro de um livro novo. 3 — Mergulhar incansavelmente em um livro e depois ficar arrasado porque a leitura acabou. 4 — Se apaixonar por um personagem. 5 — Entrar em uma livraria prometendo que só vai dar uma “olhadinha”, mas sair com uma sacola cheia de livros novos. 6 — Torcer para as visitas irem embora rápido para poder voltar a ler. 7 — Insistir para amigos lerem aquele livro que você ama. 8 — Acordar com dor nas costas depois de adormecer sentado, durante a leitura. 9 — Encontrar posições impensáveis para ler com mais conforto. 10 — Fazer contorcionismos para tentar descobrir o título do livro que um desconhecido está lendo em um local público. 11 — Sofrer ao procurar um de seus livros e lembrar que o emprestou para alguém, mas não sabe quem. 12 — Se sentir culpado ao descobrir um livro na estante que pegou emprestado de um amigo, mas esqueceu de devolver. 13 — Ter ressaca literária depois de finalizar uma leitura intensa. 14 — Calcular quantos livros você conseguiria comprar com aquela mesma quantia em dinheiro que está gastando com comida ou roupas. 15 — Desenvolver a habilidade de ler em qualquer lugar. 16 — Sofrer ao ver alguém dobrando a página de um livro. 17 — Ter a certeza de que sua estante de livros é o que há de mais valioso em casa. 18 — Prometer não comprar livros novos até terminar a leitura de todos os que têm, mas não cumprir (nunca). 19 — Ficar imaginando mil cenários alternativos e desdobramentos para os personagens ou tramas que lê. 20 — Julgar um livro pela capa (principalmente se for capa dura de edição especial). 21 — Começar a ler um novo livro para fugir da realidade enquanto os problemas se acumulam. 22 — Amar e cuidar dos livros como se fossem bichinhos de estimação. 23 — Insistir para alguém ler um livro só para ter com quem conversar sobre ele. 24 — Reler seus livros favoritos várias vezes. 25 — Imaginar diferentes maneiras de matar uma pessoa quando ela interrompe a sua leitura por nada. 26 — Ler o mesmo livro após anos e ter a impressão de que é um livro completamente diferente. 27 — Passar horas explorando sebos em busca de novos livros baratinhos. 28 — Sofrer com cada detalhe diferente quando um livro é adaptado para o cinema. 29 — Prometer ler “só mais um capítulo” e atravessar a noite mergulhado na leitura. 30 — Ler em pé ou enquanto caminha. 31 — Sempre levar um livro na bolsa ou mochila, mesmo sem saber se haverá tempo para ler fora de casa. 32 — Se livrar de enrascadas ao relacionar acontecimentos literários com a vida real. 33 — Usar notas fiscais como marcador de páginas. 34 — Ficar dividido entre o amor pelo livro físico e as facilidades do leitor digital. 35 — Ter insônia ao descobrir que um livro que você estava amando tem um fim terrível. 36 — Ficar de coração partido quando o seu personagem favorito morre. 37 — Comprar livros para presentear alguém, mas acabar ficando com eles. 38 — Inventar uma desculpa para cancelar um compromisso e ficar em casa lendo. 39 — Começar um livro novo quando você ainda está na metade da leitura do anterior. 40 — Sofrer quando alguém pede um de seus livros emprestado.