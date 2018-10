Responda rápido: Quem é o autor do livro “E o Vento Levou”? Quais países fazem fronteira com o Brasil? Às vezes, mesmo que as perguntas sejam óbvias, não temos a resposta na ponta a língua. Pensando nisso, a Bula decidiu lançar um desafio de conhecimentos gerais. Com a ajuda de colaboradores, reunimos em uma lista 50 perguntas óbvias, que deveriam ser fáceis de responder. De acordo com uma pesquisa prévia, pouquíssimas pessoas conseguem acertar mais do que cinco respostas das perguntas selecionadas. Se você acha que este será o seu caso e deseja participar do desafio, basta verificar quantas das perguntas listadas você consegue responder corretamente sem titubear e, claro, sem consultar outras pessoas ou o Google. Caso você consiga mais do que cinco acertos, você certamente tem um conhecimento sobre generalidades acima da média. As respostas corretas podem ser conferidas em um link disponível no fim da lista.

1 — Quem pintou a Mona Lisa e em qual cidade o autor nasceu? 2 — Quantos Estados têm o Brasil? 3 — Qual o nome completo do personagem masculino do livro “Lolita”, de Vladimir Nabokov? 4 — Qual a capital do Canadá? 5 — Quem é o autor do livro “E o Vento Levou”? 6 — Qual é o nome completo de Charlie Chaplin? 7 — Qual a capital da Austrália? 8 — Qual o primeiro nome do personagem Gatsby, do livro “O Grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald? 9 — Quem inventou o Rádio? 10 — Qual o livro mais vendido da história? 11 — Qual a maior cidade do mundo? 12 — Quem é o autor do livro “Memórias de um Sargento de Milícias”? 13 — Qual país tem o maior litoral do mundo? 14 — O conto que inspirou o filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, foi escrito por qual autor? 15 — Qual o maior estado do Brasil em extensão territorial? 16 — Excetuando o Vaticano, qual o menor país do mundo? 17 — Qual o nome completo do protagonista do livro “O Apanhador no Campo de Centeio”? 18 — A Noite Estrelada, pintura de Vincent van Gogh de 1889, pertence ao acervo de qual museu? 19 — Qual a capital da Turquia? 20 — Qual o nome do personagem/detetive criado por Agatha Christie? 21 — Quais países fazem fronteira com o Brasil? 22 — Quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? 23 — Qual foi a grande descoberta do escocês Alexander Fleming? 24 — Como se chama o assassino do livro “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski? 25 — Quem é o autor dos versos: “Abril é o mais cruel dos meses”? 26 — Quem escreveu a clássica novela “A Morte de Ivan Ilitch”? 27 — Como se chama a cidade cenário de “Cem anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez? 28 — Quais os quatro Estados brasileiros onde ocorreu o Ciclo do Ouro? 29 — Quantos capítulos têm “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa? 30 — Qual foi o primeiro livro impresso pela prensa de Gutenberg? 31 — Como se chama o protagonista de “Ulisses”, de James Joyce? 32 — Em que país fica a maior pirâmide do mundo? 33 — Qual a origem da batata-inglesa? 34 — Qual a mais antiga das religiões existentes? 35 — Em que país nasceu Hitler? 36 — Com qual idade morreu Anne Frank, que se tornaria famosa após a publicação de seu Diário? 37 — Qual filme ganhou o maior número de prêmios Oscar? 38 — Abaporu, pintura de Tarsila do Amaral, pertence ao acervo de qual museu? 39 — Quantos anos têm a cidade de Brasília? 40 — Qual obra de Richard Wagner faz parte da trilha sonora do filme “Apocalypse Now”? 41 — Qual obra de Pablo Picasso é um manifesto contra a violência? 42 — Quais os três menores Estados brasileiros em extensão territorial? 43 — Em qual mês aconteceu A Semana de 22, que marcou o início do modernismo no Brasil? 44 — Quantos livros compõem a obra “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust? 45 — Quem foi Maria Esther Bueno? 46 — Quantas vezes o automobilista Ayrton Senna foi campeão mundial de Fórmula1? 47 — Quem é o autor dos versos: “Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá”? 48 — Quem escreveu a letra da música “Chega de Saudade”, um dos símbolos da bossa-nova? 49 — Qual heterônimo de Fernando Pessoa escreveu o livro “O Guardador de Rebanhos”? 50 — Qual é o Estado com menor faixa litorânea do Brasil?