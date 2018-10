A Biblioteca do Congresso Americano disponibilizou uma rara coleção on-line de filmes históricos para streaming e download. A coleção cobre um período de mais de 100 anos, de 1890 a 1999. Os filmes vão da ficção até filmes caseiros sobre a vida social e costumes da primeira metade do século 20. A maior parte do acervo é de domínio público ou que tiverem os diretos cedidos por autores ou seus representantes legais. O arquivista Mike Mashon, que dirige a Seção de Imagens em Movimento da Biblioteca, afirma que “o projeto fornecerá ao público uma ampla gama de materiais audiovisuais históricos e culturais que enriquecerão a educação, a erudição e a aprendizagem ao longo da vida”.

O acervo traz centenas de preciosidades. Entre os itens destacados pelo projeto estão 17 filmes caseiros feitos pelos irmãos George e Ira Gershwin entre 1928 e 1939. Também estão disponíveis mais de 100 curtas-metragens raros, como destaque para o filme mudo de 1910, “The Newlyweds”, dirigido por D. W. Griffith e estrelado por Mary Pickford.

Clique no link para acessar: Centenas de filmes históricos e raros para streaming ou download