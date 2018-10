10 músicas que mudaram o mundo

3 — Do They Know It’s Christmas? (1984), Band Aid

O single de natal foi organizado por Bob Geldof, que foi o primeiro vocalista da banda The Boomtown Rats, com o objetivo de arrecadar dinheiro para o combate à fome na Etiópia. Originalmente, participaram das gravações artistas como David Bowie, Paul McCartney e Bono. Além de se transformar em um sucesso, a música ajudou a chamar a atenção para o aumento da fome no mundo e a importância do engajamento de artistas em causas sociais.