Os 40 melhores filmes eróticos de todos os tempos

2 — O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante (1989), Peter Greenaway



Albert Spica é um perigoso gângster que janta todas as noites em um mesmo restaurante, acompanhado de seus capangas e de sua esposa, Georgina. A mulher se cansa do relacionamento com o marido e começa a se envolver com outro homem, um escritor que também frequenta o estabelecimento. Os dois amantes contam com a ajuda do chef do local, Richard, para se encontrarem.