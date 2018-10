As 15 mais importantes canções de Charles Aznavour

Considerado frequentemente o “Frank Sinatra francês”, Shahnour Vaghinagh Aznavourian nasceu em Paris, em 1924, em uma família de imigrantes armênios. O seu primeiro contato com a música ocorreu aos 9 anos, quando começou a participar das peças que os pais organizavam para imigrantes. No início da adolescência, decidiu seguir a sério no ramo artístico, adotando o nome pelo qual ficou conhecido em todo o mundo: Charles Aznavour.

À época, conheceu a cantora Edith Piaf, que o ajudou a impulsionar a carreira levando-o em turnês ao redor da França. Desde então, o artista não parou. Ao longo de seus 80 anos de carreira vendeu mais de 100 milhões de discos e compôs mais de 1300 músicas em vários idiomas. Entre as suas principais canções está “She” (1972), que se tornou um hit absoluto no mundo todo. Em 1998, uma pesquisa realizada pelo canal CNN e a revista “Time” apontou Aznavour como o cantor mais importante e popular do século 20. Em 2017, ele também ganhou uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood.

Entretanto, não foi apenas na música que ele se destacou. Charles também atuou intensamente no cinema, participando de mais de 60 filmes, como “O Último dos Dez” (1974), do qual foi protagonista; e “O Tambor” (1979), que venceu o Oscar na categoria melhor filme em língua estrangeira. Recentemente, ele também foi convidado a dar voz ao protagonista da animação “Up — Altas Aventuras” (2009).

A Bula reuniu em uma lista algumas das músicas mais populares e bem avaliadas de Charles Aznavour. Todas as canções podem ser ouvidas em uma playlist no Spotify. Para isso, é necessário ter registro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

1 — J’me Voyais Déjà (1960)

2 — La Bohème (1965)

3 — Sur Ma Vie (1956)

4 — Emmenez-moi (1965)

5 — Hier Encore (1964)

6 — La Mamma (1962)

7 — For Me… Formidable (1963)

8 — Que C’est Triste Venise (1964)

9 — Non Je N’ai Rien Oublie (1971)

10 — She (1972)

11 — Mes Emmerdes (1976)

12 — Pour toi Arménie (1989)

13 — Et Pourtant (1963)

14 — Plus Bleu Que Tes Yeux (1963)

15 — C’Est Fini (1965)

