O Instituto Moreira Sales em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa criou o Portal da Crônica Brasileira, um site dedicado a reunir crônicas de autores nacionais publicadas em jornais, especialmente entre os anos 1950 e 1960 — época de ouro do gênero literário no Brasil. A plataforma possui mais de dois mil textos de escritores como Rachel de Queiroz, Rubem Braga e Clarice Lispector, que fazem parte do acervo físico das duas instituições. No entanto, o número subirá continuadamente, já que apenas o Instituto Moreira Sales possui recortes de jornais com pelo menos 10 mil crônicas, que serão acrescentadas à plataforma.

Além dos recortes, o site apresenta alguns textos transcritos e uma breve biografia dos autores. Para acessar as biografias, basta selecionar a opção “autores” na plataforma. Em seguida, é preciso escolher o autor desejado. Já para visualizar os recortes dos jornais, é preciso selecionar a opção “crônicas”. Um menu será exibido na lateral esquerda da tela, no qual é possível filtrar a busca por título, autor, período, local, acervo, tema e data. As crônicas transcritas estão disponíveis na mesma seção, na opção “ABC transcrição”, localizada abaixo do menu.

Alguns arquivos possuem anotações feitas pelos próprios autores, o que torna a experiência ainda mais interessante, embora dificulte a leitura em alguns casos. “Algumas vezes acontece de o recorte de jornal não se limitar à crônica propriamente dita. Tivemos de nos manter fiéis ao documento do arquivo, reproduzindo-o tal qual nos chegou, o que nem sempre resulta em imagem harmoniosa”, escreveu Elvia Bezerra, Coordenadora do Instituo Moreira Salles, na apresentação da plataforma.

Clique no link para acessar: De Rachel de Queiroz a Rubem Braga: Site reúne crônicas esquecidas de escritores brasileiros