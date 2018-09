10 séries escondidas na Netflix para assistir no feriado

Feriados são os momentos mais esperados do ano pela maioria dos brasileiros. É a oportunidade perfeita para viajar, rever os amigos ou simplesmente ficar em casa e descansar. Para os adeptos da última opção, a Bula selecionou algumas séries escondidas na Netflix que vale a pena conferir. Ofuscadas pelas produções mais famosas disponíveis no serviço de streaming, elas quase sempre não são lembradas. Há opções para todos os gostos e faixas etárias. Alguns destaques são o drama “The Following (2013-2015)”, de Kevin Williamson; a comédia dramática “Rita” (2012), de Christian Torpe; e a série infanto-juvenil, para assistir com toda a família, “Alexa & Katie” (2018), de Heather Wordham. As séries não estão organizadas de acordo com critérios classificatório.

Alexa & Katie (2018), Heather Wordham

A série infanto-juvenil conta a história de duas amigas: Alexa e Katie, que estão prestes a entrar no ensino médio. A empolgação das garotas com o início das aulas é interrompida quando Alexa descobre que sofre de um câncer e começa a se submeter ao tratamento da doença. Agora, as garotas precisam se adaptar à nova situação, ao mesmo tempo em que exploram a rotina do novo colégio.

Black (2017), Hong-sun Kim

A série sul-coreana é centrada em um anjo da morte, que é enviado à Terra em uma missão. No plano terrestre, ele acaba descobrindo a verdade sobre misteriosos assassinatos que ocorreram 20 anos antes. Além disso, se apaixona por uma mulher paranormal, que consegue ver a morte se aproximar. Os dois acontecimentos complicam a sua função como intermediário dos mundos dos mortos e dos vivos.

Paranoid (2016), Bill Gallagher

Uma médica é assassinada em um parquinho na presença de várias testemunhas. Um grupo de investigadores de polícia assume o caso. Enquanto tentam encontrar o culpado, os policiais responsáveis recebem notas misteriosas de um “detetive fantasma”, que os faz descobrir que o crime não é tão simples como parece. A morte da médica pode ser apenas a ponta do iceberg de uma trama obscura.

Greenleaf (2016), Craig Wright

Os pais da família Greenleaf, James e Lady Mae, são os líderes da uma das maiores igrejas de Memphis, nos Estados Unidos. O cargo de confiança faz com que ao casal exerça uma grande influência sobre os membros da congregação. Tudo muda quando uma de suas filhas, Grace, retorna ao lar após mais de 20 anos. A garota está obstinada a investigar a misteriosa morte de sua irmã, que ocorreu anos antes.

Doctor Foster (2015), Jeremy Lovering, Tom Vaughan e Bruce Goodison

Gemma é uma médica renomada, mãe dedicada e mulher apaixonada pelo marido. Certo dia, a sua rotina muda por completo quando ela encontra um fio de cabelo loiro nas roupas do esposo. Suspeitando que ele a está traindo, a médica decide investigar. Ela descobre que o homem está tendo um caso, e que esse pode ser apenas o começo de uma rede de mentiras.

Glitch (2015), Tony Ayres, Louise Fox

James é policial na pequena cidade de Yoorana. Uma noite, ele é surpreendido com um estranho chamado ao cemitério local. Oito dos mortos que estavam enterrados ali voltaram à vida, e estão com aparência saudável. Completamente intrigado, o policial decide pedir ajuda a uma médica, Elishia McKellar, para entender o que está acontecendo.

Good Witch (2015), Craig Pryce e Sue Tenney

Cassie é uma mulher como qualquer outra, exceto por um pequeno detalhe: possui poderes mágicos. Depois da morte de seu marido, ela se muda com a filha adolescente para uma pequena cidade com o objetivo de recomeçar a vida. Algum tempo depois, Cassie ganha um novo vizinho, Sam, que fica enfeitiçado por ela.

The Following (2013-2015), Kevin Williamson

Joe é um assassino em série aficionado pela obra de Edgar Allan Poe. Graças ao agente do FBI Ryan Hardy, ele acaba preso pelos crimes, mas escapa do corredor da morte. Um tempo depois, quando já está afastado do trabalho, Hardy descobre que Joe tem seguidores, com os quais se conectava nas redes sociais. Agora, o ex-agente precisa impedir os novos maníacos de agir antes que se tornem uma ameaça maior.

Rita (2012), Christian Torpe

A série de comédia dramática é centrada na simpática professora Rita, que é adorada pelos alunos por causa de seus métodos nada convencionais. O sucesso que ela faz com as crianças, entretanto, não se repete com os pais, com os quais ela tem profunda dificuldade de lidar. Em casa, as tensões não diminuem, já que Rita precisa cuidar sozinha dos filhos, que não dão sossego.