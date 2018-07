10 séries cômicas para assistir na Netflix

O catálogo da Netflix oferece ótimas opções para os amantes de comédias. Além de filmes clássicos e recentes do gênero, há também diversas séries capazes de fazer qualquer um cair na risada. A Bula analisou cada uma delas e reuniu as melhores em uma lista. A preferência foi dada aos títulos lançados nos últimos cinco anos e que possuem altas avaliações em sites especializados em cinema. Alguns destaques são: “The End of the F**ing World” (2018); “Love” (2016); e “Unbreakable Kimmy Schmidt” (2015). As séries estão organizadas em ordem decrescente do ano de lançamento, ou seja, não seguem critérios classificatórios.

The End of the F**ing World (2018)

A comédia de humor-negro é centrada em James, um garoto que tem a sua rotina completamente alterada com a chegada de uma nova garota em seu colégio: Alyssa. Assim como ele, a garota tem problemas para se relacionar com outras pessoas, e a característica em comum faz com que eles se aproximem.

Santa Clarita Diet (2017)

A série de comédia conta a história de Sheila, uma corretora de imóveis casada com Joel, e mãe da adolescente Abby. A mulher descobre que se transformou em um zumbi, e passa a comer apenas carne humana. Para poder se alimentar, ela e o marido iniciam um plano que muda por completo a vida que levam.

Love (2016)

A impetuosa Mickey e o nerd Gus não tem nada em comum. No entanto, enquanto tentam retomar a vida após relacionados que não deram certo, acabam se aproximando. Juntos, eles vivenciam as emoções e agonias dos relacionamentos modernos. A série explora tanto a perspectiva masculina, quanto a feminina do relacionamento.

The Good Place (2016)

Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela é enviada ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. No entanto, tudo não passa de um acidente. Eleonor na verdade não merecia estar lá. Agora, ela precisa esconder a verdade do coordenador do local, Michael, ou então será enviada ao “Lugar Ruim”.

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

A série narra a história de Kimmy, uma mulher que foi mantida em cárcere privado durante 15 anos por um líder de um culto apocalíptico, e tenta se readaptar à realidade depois de ser liberta. Apesar de abordar um tema complexo, Unbreakable Kimmy Schmidt chegou a ser considerada pela BBC como o símbolo de uma guinada nas comédias norte-americanas.

Crazy Ex-Girlfriend (2015)

A série é centrada em Rebecca, uma profissional obstinada e de sucesso que em um momento de impulsividade decide abrir mão de sua carreira e de sua vida confortável para tentar encontrar amor, romance e aventura. Ela, então, se muda para West Covina, uma pequena cidade localizada na Califórnia onde mora a sua antiga paixão.

Master of None (2015)

Dev é um ator de 30 anos que vive em Nova York. Ele decide dar um jeito de alavancar a sua carreira e melhorar a sua vida sentimental. No entanto, as duas tarefas não serão nada fáceis. Por sorte, ele pode contar com a ajuda de um eclético grupo de amigos. Apesar de ser uma comédia, a série aborda temas complexos, como direito dos idosos e imigração.

Lovesick (2015)

Dylan descobre que contraiu uma DST, e decide entrar em contato com todas as mulheres com as quais teve relações sexuais para orientá-las a fazer testes que detectam a doença. Para isso, ele contará com a ajuda de Luke, seu melhor amigo, e Evie, uma garota por quem ele já esteve secretamente apaixonado.

Jane the Virgin (2014)

Jane é uma jovem americana de origem latina que adora telenovelas. Depois de um acidente durante um exame ginecológico de rotina, ela descobre estar grávida, mesmo sendo virgem. A sua vida, então, se torna mais dramática e surpreendente do que as novelas que costumava acompanhar.