Todas as séries Marvel originais Netflix organizadas da pior a melhor

Desde 2013, após fechar um acordo com a Marvel para produção de conteúdo exclusivo, a Netflix lançou seis séries de super-heróis baseadas nos universos das histórias em quadrinhos da editora. Algumas foram muito bem recebidas pelo público do serviço de streaming, outras, nem tanto. Para descobrir quais são as melhores e as piores produções da Marvel no serviço de streaming, a Bula organizou todas as séries em um ranking. O critério de classificação foi a nota atribuída pelo site americano especializado em cinema Rotten Tomatoes. As notas são dividias em três categorias: fresh (fresco), ou seja, em que média de avaliação de usuários está entre 60% e 100%; Rotten (podre), com aprovação média de 0% a 59%; e Certified Fresh (fresco Certificado), aqueles com mais de 70% de aprovação pelo público e que são revisados por ao menos 80 críticos, sendo ao menos cinco deles de peso, os “Top Critics”. Todas as séries estão classificadas como fresh, com exceção de “Punho de Ferro”.

6 — Punho de Ferro, 17%

Daniel Rand, conhecido como Danny, é um herdeiro bilionário das Indústrias Rayne. Após um acidente de avião no Himalaia, no qual estava a bordo, todos acreditaram que ele morreu. Contudo, Daniel reaparece após 15 anos, e revela que foi salvo e viveu todo esse tempo na cidade mística de K’un-Lun. No local, ele aprendeu a canalizar o seu chi, alcançando habilidades poderosas, que o transformaram no herói Punho de Ferro.

5 — O Justiceiro, 63%

Frank Castle é um veterano de guerra americano que perdeu a família após um tiroteio entre mafiosos. Depois de o ocorrido, ele decidiu dedicar a sua vida a fazer justiça com as próprias mãos, perseguindo os criminosos que mataram a sua família e impedindo que novos crimes tirem a vida de inocentes.

4 — Os Defensores, 76%

A série reúne vários personagens da Marvel: Matt Murdock, o Demolidor; Jessica Jones; Luke Cage; e Danny Rand, o Punho de Ferro. Juntos, eles começam a lutar contra uma seita que se instalou na cidade de Nova York, liderada pela misteriosa Alexandra, que pode colocar o futuro da cidade, e dos heróis, em perigo.

3 — Demolidor, 86%

Quando criança, Matthew Michael Murdock sofre um terrível acidente que o deixa cego e, ao mesmo tempo, aguça os seus outros sentidos. Já adulto, ele se forma em direito e começa a trabalhar como advogado durante o dia. Durante a noite, entretanto, ele utiliza as suas habilidades especiais para combater o crime na cidade de Nova York, onde vive.

2 — Jessica Jones, 88%

A série é centrada na heroína Jéssica Jones. Atormentada por um passado traumático, marcado pela morte dos pais em um acidente de trânsito, os momentos terríveis que viveu nas mãos de seu perseguidor, e os mistérios que rondam os superpoderes que desenvolveu, Jessica tenta recomeçar a vida trabalhando como detetive particular. No entanto, levar uma vida normal pode não ser bem o seu forte.