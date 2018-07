A Netflix tem investido cada vez mais em séries. Mesmo assim, escolher quais assistir nem sempre é tão fácil. Para ajudar aqueles que não querem perder tempo revisando o catálogo em busca de algo interessante, a Bula elaborou uma lista com séries imperdíveis disponíveis no serviço de streaming. As produções são de diferentes gêneros, da comédia ao suspense. Alguns destaques são “O Bosque”, cujo ponto de partida é um angustiante desaparecimento em um vilarejo na França; e “Good Girls” (2018), que conta a divertida história de três donas de casa que decidem assaltar um supermercado. Os títulos não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

O Bosque (2018)

A série de suspense tem como ponto de partida o desaparecimento de uma garota em uma floresta próxima a um vilarejo na França. Todos se tornam suspeitos durante as buscas, até que a polícia e uma professora descobrem uma teia de segredos inquietantes, que pode transformar para sempre as vidas dos habitantes locais.

The Alienist (2018)

A série é inspirada no romance homônimo de Caleb Carr. Ambientada em 1896, em Nova York, é centrada em quatro personagens: o psiquiatra Laszlo Kreizler, o repórter John Moore, o comissário de polícia Theodore Roosevelt e a secretária Sara Howard. Juntos, eles tentam entender a mente criminosa de um assassino em série, com o objetivo de capturá-lo e impedir que novos crimes aconteçam.

Glow (2017)

Ambientada em Los Angeles, em 1985, a série conta a história de Ruth, uma jovem disposta a fazer qualquer coisa pelo sucesso. Um dia, ela aceita o convite para participar de um programa de luta profissional com outras 12 mulheres. Ruth só não esperava encontrar a sua ex-amiga, Debbie, do outro lado do ringue.

Good Girls (2018)

A série de comédia é centrada em três mulheres, que dedicam suas vidas a cuidar de casa, dos filhos e do marido. No entanto, tudo muda quando elas começam a passar por situações financeiras complicadas, e decidem assaltar um supermercado local. O que deveria ser um crime pontual, entretanto, acaba tendo desdobramentos inesperados.

The Sinner (2017)

Uma jovem mãe comete um crime brutal em público, mas não consegue explicar o que a motivou. Diante da situação, um investigador se torna cada vez mais obcecado em entender o que aconteceu, desenterrando fantasmas do passado que a mulher tentava manter em segredo. Quanto mais coisas vem à tona, mais a situação fica arriscada.

A Rainha do Sul (2016)

A jovem Teresa teve de aprender a se cuidar desde pequena. Inteligente e determinada, sempre esteve no controle. Tudo muda quando seu namorado traficante é assassinado, e ela se vê obrigada a trabalhar para um cartel de drogas. Sem saída, a jovem utiliza toda a sua sagacidade, a ajuda de uma pessoa leal, e um caderno misterioso, para reverter a situação à sua maneira.

Billions (2016)

No mundo das altas finanças de Nova York, o implacável Procurador de Justiça Chuck Rhodes tem a chance de sua carreira: investigar o brilhante, ambicioso e popular empresário Bobby “Axe” Axelrod. Contudo, a declarada disputa entre os dois vai ser muito mais avassaladora do que ambos poderiam imaginar.

Designated Survivor (2016)

O Presidente dos Estados Unidos e os outros membros do governo morrem em um atentado à bomba. O funcionário de mais alto escalão ainda vivo é Tom Kirkman, secretário de habitações. Tom vira presidente do dia para a noite, e se vê envolto em uma perigosa conspiração, que coloca em risco a sua vida e a de sua família.

O Atirador (2016)

O atirador de elite das forças americanas Bob Lee descobre um atentado contra o presidente dos Estados Unidos. Diante da descoberta, ele resolve agir para impedir o assassino, mas seus planos não saem como o esperado. Para piorar a situação, Bob se torna o principal suspeito do crime. Por sorte, ele consegue escapar, mas precisará correr contra o tempo para provar que é inocente.