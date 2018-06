Os 38 melhores e mais esperados games de 2018

O ano de 2018 está sendo marcante para aqueles que não dispensam um bom game. Dezenas de jogos bastante esperados finalmente estão chegando às prateleiras. De olho nas novidades, o site americano Business Insider publicou uma lista com os melhores games do ano. A seleção foi elaborada pelo correspondente de tecnologia Ben Gilbert. Alguns destaques são “Dragon Ball Fighter Z”; “Monster Hunter: World”; e “Shadow of the Colossus”. Os jogos não estão organizados de acordo com critérios classificatórios, mas de acordo com as suas respectivas datas de lançamento nos Estados Unidos.

Dragon Ball Fighter Z A novidade mais esperada do ano pelos fãs de “Dragon Ball” é desenvolvida pela Arc System Works. O jogo se desenrola de forma semelhante à franquia “Marvel vs Capcom”, com cada jogador selecionando uma equipe de três para lutar. Data de lançamento: Janeiro

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Monster Hunter: World O jogo de ação é desenvolvido pela Capcom, e faz parte da série “Monster Hunter”. O jogador assume o papel de um Caçador, que precisa matar monstros que vagam por diferentes ambientes. Data de lançamento: Janeiro de 2018

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Shadow of the Colossus Considerado o melhor jogo de 2015, o “Shadow of the Colossus” chegou ao PlayStation 4 em 2018. Com uma paisagem minimalista e jogabilidade envolvente, ele foi aclamado pela crítica em todo o mundo. Data de lançamento: Fevereiro

Plataformas: PlayStation 4

Bayonetta/ Bayonetta 2 Ambientado em uma cidade fictícia na Europa, o jogo é centrado na personagem Bayonetta. Ela pode utilizar quatro revólveres, além de ataques mágicos, para derrotar os inimigos. Tanto a primeira quanto a segunda versão receberam críticas positivas. Data de lançamento: Fevereiro

Plataformas: Nintendo Switch

Pac-Man: Championship Edition 2 Plus Ao longo de décadas de consoles de jogos e mudanças do perfil de consumidores, a franquia “Pac-Man” não sai de moda. Com os spin-offs da “Championship Edition”, o game evolui para algo surpreendente, apesar de clássico. Data de lançamento: Fevereiro

Plataformas: Nintendo Switch

Kirby Star Allies Outra franquia clássica do Nintendo, o jogo cooperativo com até quatro jogadores por vez, é mais uma novidade do ano. O personagem principal é Kirby, que aspira seus inimigos para extrair seu poder. Data de lançamento: Março

Plataformas: Nintendo Switch

Burnout Paradise Remastered Após dez anos de “Burnout Paradise”, foi lançada a versão “Burnout Paradise Remastered”. O mesmo jogo de carros que impressionou críticos em 2008 retorna ainda melhor. Data de lançamento: Março

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Sea of Thieves “Sea of Thieves” tem uma proposta nova. Trata-se de um jogo de aventura e ação com temática de piratas. O objetivo é reunir jogadores para enfrentar missões em busca de tesouros escondidos nos sete mares. Data de lançamento: Março

Plataformas: Xbox One, PC

A Way Out Dois detentos, Vincent e Leo, precisam trabalhar juntos para escapar da prisão. Cada jogador controla um dos personagens, que almejam a liberdade a qualquer custo. Data de lançamento: Março

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Far Cry 5 O jogo é ambientado no fictício condado de Hope, no estado americano de Montana. Com ambientes extensos e abertos, os jogadores precisam matar seus inimigos, caçar animais para sobreviver, entre outras tarefas. Data de lançamento: Maio

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

God of War A última novidade da franquia “God of War” conta com o mesmo carrasco de jogos anteriores: Kratos. Dessa vez, entretanto, ele possui uma barba grande, vive em um ambiente nórdico e é pai. As mudanças também causam diferenciações de sua personalidade. Data de lançamento: Abril

Plataformas: PlayStation 4

Nintendo Labo O “Nintendo Labo” acompanha um conjunto de acessórios de papelão que podem ser usados para montar um piano, uma casinha e até uma armadura robótica para interagir com jogos. Voltado para crianças, o objetivo é descobrir outras maneiras de jogar o mesmo game. Data de lançamento: Abril

Plataformas: Nintendo Switch

State of Decay 2 A versão mais completa do jogo de sobrevivência “State of Decay” continua centrada em personagens que escaparam de uma pandemia zumbi, e que tentam buscar recursos para sobreviver. Data de lançamento: Maio

Plataformas: Xbox One, PC

Detroit: Become Human Ambientado em Detroit, nos Estados Unidos, em um futuro distópico, o jogo aborda inteligência artificial e o futuro da humanidade. Robôs inteligentes que se parecem com pessoas se dão conta de sua condição e exigem liberdade. Data de lançamento: Maio

Plataformas: PlayStation 4

Mario Tennis Aces A Nintendo está produzindo em ritmo constante jogos estrelados por Mario. Nesta versão, em que Mario joga tênis, outros personagens do Reino dos Cogumelos, como Luigi e Bowser, também estão incluídos. Data de lançamento: Junho

Plataformas: Nintendo Switch

Octopath Traveler Um RPG estilo pixel art, o “Octopath Traveler” permite jogar com oito personagens diferentes, cada um com sua própria habilidade. Essas habilidades ajudam o jogador a enfrentar os desafios surgidos durante a exploração de novos ambientes. Data de lançamento: Julho

Plataformas: Nintendo Switch

Captain Toad: Treasure Tracker O jogo de quebra-cabeça estava entre os melhores do último console da Nintendo, o Wii U. Em uma nova versão, ele ganhou algumas modificações de ambiente, inspiradas em “Super Mario Odyssey”. Data de lançamento: Julho

Plataformas: Nintendo Switch

Madden NFL 19 Todos os anos, uma nova versão do jogo “Madden” é lançada. Em 2018 não é diferente, a mais recente versão da série de simulação de futebol americano já tem data marcada para chegar ao mercado. Data de lançamento: Agosto

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC

Spider-Man De acordo com os criadores, o jogo representa Peter Parker aos 23 anos, quando o personagem já é mais experiente. Ambientado em Nova York, o jogador percorre a cidade para enfrentar inimigos do Homem Aranha. Data de lançamento: Setembro

Plataformas: PlayStation 4

NBA 2K19 “NBA 2K19” é uma simulação de basquete equivalente ao “Madden”, de futebol americano. Pouco se sabe sobre as mudanças da versão deste ano, mas a expectativa dos fãs é de que o jogo permaneça com a sua representação precisa. Data de lançamento: Setembro

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Shadow of the Tomb Raider “Shadow of the Tomb Raider”, o terceiro jogo da franquia Tomb Raider, é novamente estrelado por Lara Croft. A personagem percorre o mundo descobrindo ruínas antigas e deixando um rastro de cadáveres inimigos. Data de lançamento: Setembro

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Forza Horizon 4 O último jogo da série “Forza Horizon” surpreendeu pelos efeitos visuais e pela variedade de carros. Para a nova versão, entretanto, as mudanças estão centradas no ambiente, a Grã-Bretanha. O jogo permite vivenciar a ilha à medida que ela muda de estações ao longo do ano. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Xbox One, PC

Mega Man 11 A primeira atualização de “Mega Man” em anos é bastante esperada pelos fãs. As mudanças estão centradas no impacto visual e usabilidade do jogo. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC

Assassin’s Creed Odyssey Depois de assassinar todos os bandidos do Egito, a série “Assassin’s Creed” agora é ambientada na Grécia Antiga. Há dois novos protagonistas disponíveis: um homem e uma mulher. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC

Super Mario Party Assim como nos jogos anteriores de “Mario Party”, a nova versão inclui uma combinação de minijogos diferente e uma estrutura de jogo de tabuleiro maior. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Nintendo Switch

Call of Duty: Black Ops 4 Depois de retornar à Segunda Guerra no jogo lançado em 2017, “Call of Duty: Black Ops 4” aparentemente continua a história da sub-série “Black Ops”. Isto é, ambientada no futuro. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Soul Calibur VI Em comemoração ao 20º aniversário da franquia, o novo jogo de luta “Soul Calibur” está em andamento. Aparentemente, uma grande surpresa no enredo está sendo preparada para os fãs. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC

Battlefield V “Battlefield 5” retorna às origens da franquia e será ambientado na Segunda Guerra Mundial. O cenário, entretanto, não foi pensado apenas como uma referência ao passado da série, mas como o ambiente ideal para um combate multiplayer, que estará disponível. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC

Red Dead Redemption 2 O jogo western de ação e aventura permite ao jogador explorar uma grande narrativa aberta, enfrentando missões e se deparando com personagens emblemáticos. Data de lançamento: Outubro

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4

Hitman 2 O Agente 47 está de volta em uma nova versão do jogo, ambientada em outros cenários. O objetivo permanece o mesmo: enfrentar um ou vários alvos. Dessa vez, no entanto, há a possibilidade de o inimigo ser enfrentado em companhia de um parceiro. Data de lançamento: Novembro

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC

Fallout 76 “Fallout 76” é um jogo online. Sendo assim, não será mais jogado por apenas um usuário. Todos os personagens encontrados são pessoas reais, uma grande mudança em relação aos jogos anteriores. Data de lançamento: Novembro

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Os jogos são idênticos, a não ser pelo personagem central: Pikachu e Eevee. As duas versões apresentam muitas das funções de jogo oferecidas no popular “Pokémon Go”. Data de lançamento: Novembro

Plataformas: Nintendo Switch

Super Smash Bros. Ultimate O jogo de luta é pouco tradicional. Os jogadores precisam usar ataques diferentes para enfraquecer seus oponentes e derrubá-los para fora da arena de combate. Ele reúne personagens de diferentes franquias da Nintendo. Data de lançamento: Dezembro

Plataformas: Nintendo Switch

Dreams O estúdio britânico Media Molecule, conhecido por lançar a franquia “LittleBigPlanet”, decidiu inovar em um novo jogo: Dreams. A série se concentra em deixar os jogadores criarem seus próprios universos. Data de lançamento: Dezembro

Plataformas: PlayStation 4

Travis Strikes Again: No More Heroes Assim como nas versões anteriores, Travis Touchdown é o protagonista do jogo, que conta com um multiplayer cooperativo. Ou seja, um dos jogadores pode assumir o controle do personagem do colega. Data de lançamento: Dezembro

Plataformas: Nintendo Switch

GTFO Esqueça zumbis ou policiais, em GTFO o foco passa a ser no protagonista e outros três amigos, que precisam lutar contra criaturas horripilantes. O mais importante no combate é o trabalho em equipe. Data de lançamento: Dezembro

Plataformas: PC

Toejam and Earl: Back in the Groove O jogo apresenta os alienígenas Toejam e Earl. Depois de reconstruir sua espaçonave, eles encontram um mundo bizarro e surrealista que decidem explorar. Data de lançamento: Dezembro

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4