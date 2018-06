O Google Arts & Culture, plataforma criada pelo Google em parceria com instituições de arte de diferentes países, disponibilizou a maior coleção artística e biográfica de Frida Kahlo para acesso gratuito. Além de obras de arte da pintora mexicana, foram disponibilizados também ensaios biográficos, cartas, esboços, ilustrações e outros documentos. Intitulada “Faces de Frida”, a coleção é definida como “um olhar mais atento à vida, arte, amor e legado de Frida através dos olhos de especialistas e daqueles que foram influenciados por sua arte”.

As obras e documentos que compõem a coleção são oriundos de mais 33 museus, localizados em sete países. Dentre as instituições participantes, as principais são as mexicanas: Museu Dolores Olmedo, Museu Frida Kahlo, Archivo General de la Nación, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura; e as estadunidenses: Archives of American Art, Smithsonian Institution, National Museum of Women in the Arts, e The Henry Ford.

Para visualizar o conteúdo basta acessar o site do projeto, buscar pela coleção “Faces de Frida”, e explorar o material disponibilizado. Há textos, imagens e vídeos relacionados ao trabalho e à vida da artista. Além, é claro, de imagens de suas principais obras e outros documentos que fazem parte do acervo dos museus parceiros.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Frida Kahlo para acesso online