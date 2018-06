Cinco canais do NOW para assistir aos jogos da Copa ao vivo pelo celular ou tablet

A Copa do Mundo da Rússia 2018 começou e, com ela, a esperança de que o Brasil finalmente conquiste o título de hexacampeão. Para que os espectadores não percam sequer um lance dos jogos, a Bula selecionou cinco canais que estarão disponíveis ao vivo pelo celular, tablete ou computador. Todos eles podem ser acessados pelo NOW, serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET.

O NOW é uma plataforma de vídeo on demand, ou seja, seu conteúdo está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Além dos canais esportivos, entre um jogo e outro, é possível conferir também diferentes conteúdos: séries com temporadas completas, sucessos e lançamentos do cinema, e uma ampla programação infantil.

Para assistir às transmissões da Copa nos canais de esporte basta acessar o site ou realizar o download do Aplicativo NOW. Há uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, disponível na App Store. No computador, é necessário acessar www.nowonline.com.br. O serviço exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

SPORTV O canal oferecerá todos os 64 jogos ao vivo, 24 horas de programação dedicada à Copa e equipes de reportagem em todas as cidades sede.

SPORTV 2 O segundo Canal SporTV, dedicado à reexibir eventos de futebol transmitidos pelo canal principal, mas com foco em outros esportes, será inteiramente dedicado à Copa até a disputa final do campeonato.

SPORTV 3 O canal originalmente tem como destaque as competições de Tênis. No entanto, durante a Copa do Mundo da Rússia 2018, também manterá o foco na maior disputa de futebol do mundo.

FOX SPORTS 1 Com 24 horas de conteúdo ligado exclusivamente ao esporte, o canal dedicará uma programação exclusiva à Copa 2018.