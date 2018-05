As 10 fotos mais curtidas da história do Instagram

O Instagram é considerado a maior e mais influente rede social de compartilhamento de imagens do mundo. Ele foi criado em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, e rapidamente ganhou popularidade, adquirindo centenas de milhões de usuários em pouco mais de dois anos. Em 2017, o aplicativo contava com mais de 800 milhões de usuários no total — dentre os quais ao menos 50 milhões eram brasileiros. Contudo, estima-se que o número já alcance um bilhão. Tamanha popularidade é refletida nas páginas oficiais dos famosos na rede social. Uma única imagem postada por eles, que normalmente possuem milhões de seguidores, alcança um número impressionante de curtidas. A Bula reuniu em uma lista as fotos do Instagram que receberam as maiores e mais expressivas quantidades de likes.

1 — Anúncio do nome da filha de Kylie Jenner, Stormi A personalidade de televisão e empresária americana Kylie Jenner, que ficou famosa ao aparecer no reality show “Keeping Up with the Kardashians”, bateu o próprio recorde de curtidas no Instagram ao postar uma foto anunciando o nome de sua filha, Stormi Webster. Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner) em 6 de Fev, 2018 às 1:14 PST

2 — Primeira foto de Kylie Jenner com a filha recém-nascida A primeira foto de Kylie Jenner com a filha recém-nascida também alcançou números impressionantes de curtidas. A foto viralizou em outras redes sociais, devido a semelhança da filha com a mãe quando era bebê. Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner) em 1 de Mar, 2018 às 2:50 PST

3 — Anúncio do nascimento da quarta filha de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo movimentou o Instagram depois de postar uma foto com a namorada Georgina Rodriguez ainda na sala de parto, anunciando o nascimento da quarta filha, Alana. Ele já era pai de Cristiano Ronaldo Jr. e dos gêmeos Eva e Mateo, todos nascidos de barrigas de aluguel. Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 12 de Nov, 2017 às 12:19 PST

4 — Anúncio da gravidez de gêmeos de Beyoncé Beyoncé decidiu anunciar que estava grávida de gêmeos postando uma foto icônica registrada pelo fotógrafo etíope Awol Erikzu. Por muito tempo a imagem se segurou na posição de mais curtida da rede social. Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em 1 de Fev, 2017 às 10:39 PST

5 — Confirmação do nascimento da filha de Kylie Jenner após gravidez secreta Kylie Jenner tornou pública a sua gravidez por meio do Instagram após o nascimento da filha. Apesar de rumores sobre a possibilidade de estar grávida, ela não confirmou a gestação, evitando exposições públicas e usando roupas que escondiam a barriga até o momento de dar à luz. Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner) em 4 de Fev, 2018 às 12:27 PST

6 — Transplante de rim de Selena Gomez Após receber um transplante de rim doado pela amiga, a atriz Francia Raisa, Selena Gomez fez uma postagem de agradecimento na rede social. A cantora informou que estava bem, mas que correu risco de morte por sua condição grave de saúde. Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em 14 de Set, 2017 às 3:07 PDT

7 — Primeira foto de Dwayne Johnson com a filha Tiana O ator Dwayne Johnson utilizou a rede social para anunciar a nascimento de sua terceira filha, Tiana, com a cantora Lauren Hashian. O registro foi feito ainda na maternidade. Uma publicação compartilhada por therock (@therock) em 23 de Abr, 2018 às 10:52 PDT

8 — Anúncio do nascimento dos filhos gêmeos de Beyoncé Beyoncé divulgou em sua conta no Instagram a primeira foto com os filhos gêmeos, Sir Carter e Rumi. A fotografia seguiu o mesmo estilo daquela em que a cantora anunciou a gravidez. Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em 13 de Jul, 2017 às 10:10 PDT

9 — Publicação de Selena Gomez sobre aniversário de Justin Bieber Entre indas e vindas no relacionamento, Selena Gomez publicou uma foto no Instagram em comemoração ao 24º aniversário de seu namorado, o também cantor Justin Bieber. Os fãs do casal fizeram com que a foto batesse recordes de curtidas rapidamente. Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em 1 de Mar, 2018 às 1:39 PST