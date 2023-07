Desafio da BBC: você leu no máximo 6 desses 100 livros

Há alguns anos um desafio literário na internet, deixou leitores ao redor do mundo intrigados. Segundo essa brincadeira, pouquíssimas pessoas teriam lido mais do que 6 livros de uma lista que contém 100 obras, composta principalmente por grandes clássicos da literatura, como “Orgulho e Preconceito” (1813) de Jane Austen, “O Sol é Para Todos” (1960) de Harper Lee, “Hamlet” (1609) de William Shakespeare e até mesmo a Bíblia Sagrada.

Apesar de ter o nome BBC associado, o desafio não tem nenhuma ligação direta com a emissora britânica. Provavelmente, a lista foi baseada em uma pesquisa realizada pela BBC em 2003, que compilou os 100 melhores romances de todos os tempos. Para incluir os leitores brasileiros no desafio, a Revista Bula criou uma versão em português da lista, mantendo as mesmas obras. Para participar, basta contar quantos livros da lista você já leu, mas de acordo com os criadores, é improvável que alguém tenha lido mais do que 6 títulos.

No Brasil, o desafio foi originalmente publicado pela Revista Bula em março de 2013. Desde então, tem ganhado popularidade e despertado o interesse dos amantes da literatura em testar seus conhecimentos e ampliar suas leituras. Quem sabe esse desafio possa ser uma oportunidade para descobrir novos tesouros literários e explorar obras que talvez tenham passado despercebidas até então.



1 — Orgulho e Preconceito (1813), Jane Austen



2 — O Senhor dos Anéis (1954), J. R. R. Tolkien



3 — Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë



4 — Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997), J. K. Rowling



5 — O Sol é Para Todos (1960), Harper Lee



6 — Bíblia Sagrada



7 — O Morro dos Ventos Uivantes (1847), Emily Brontë



8 — 1984 (1949), George Orwell



9 — Kit Fronteiras do Universo, Philip Pullman (1995-2000)



10 — Grandes Esperanças (1861), Charles Dickens



11 — Mulherzinhas (1869), Louisa May Alcott



12 — Tess dos D’Urbervilles (1892), Thomas Hardy



13 — Ardil-22 (1961), Joseph Heller



14 — A Peste (1947), Albert Camus



15 — Rebecca: a Mulher Inesquecível (1938), Daphne du Maurier



16 — O Hobbit (1937), J. R. R. Tolkien



17 — O Canto do Pássaro (1993), Sebastian Faulks



18 — O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J. D. Salinger



19 — A Mulher do Viajante no Tempo (2003), Audrey Niffenegger



20 — Middlemarch: Um Estudo da Vida na Província (1871), George Eliot



21 — E o Vento Levou (1936), Margaret Mitchell



22 — O Grande Gatsby (1925), F. Scott Fitzgerald



23 — A Casa Soturna (1853), Charles Dickens



24 — Guerra e Paz (1867), Lev Tolstói



25 — O Guia do Mochileiro das Galáxias (1979), Douglas Adams



26 — Reviver o Passado em Brideshead (1945), Evelyn Waugh



27 — Crime e Castigo (1866), Fiódor Dostoiévski



28 — As Vinhas da Ira (1939), John Steinbeck



29 — Alice no País das Maravilhas (1865), Lewis Carroll



30 — O Vento nos Salgueiros (1908), Kenneth Grahame



31 — Anna Kariênina (1877), Lev Tolstói



32 — David Copperfield (1850), Charles Dickens



33 — Nada de Novo no Front (1929), Erich Maria Remarque



34 — Emma (1815), Jane Austen



35 — Persuasão (1817), Jane Austen



36 — O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (1950), C. S Lewis



37 — O Caçador de Pipas (2003), Khaled Hosseini



38 — O Bandolim de Corelli (1994), Louis de Bernières



39 — Memórias de uma Gueixa (1997), Arthur Golden



40 — Ursinho Pooh (1921), Alan Alexander Milne



41 — A Revolução dos Bichos (1945), George Orwell



42 — O Código Da Vinci (2006), Dan Brown



43 — Cem Anos de Solidão (1967), Gabriel García Márquez



44 — Folhas de Relva (1855), Walt Whitman



45 — A Mulher de Branco (1860), Wilkie Collins



46 — Anne de Green Gables (1908), Lucy Maud Montgomery



47 — Longe Deste Insensato Mundo (1874), Thomas Hardy



48 — O Conto da Aia (1985), Margaret Atwood



49 — O Senhor das Moscas (1954), William Golding



50 — Reparação (2001), Ian McEwan



51 — A Vida de Pi (2001), Yann Martel



52 — Duna (1965), Frank Herbert



53 — Fazenda Maldita (1932), Stella Gibbons



54 — Razão e Sensibilidade (1811), Jane Austen



55 — Um Rapaz Adequado (1993), Vikram Seth



56 — A Sombra do Vento (2001), Carlos Ruiz Zafón



57 — Um Conto de Duas Cidades (1859), Charles Dickens



58 — Admirável Mundo Novo (1932), Aldous Huxley



59 — O Estranho Caso do Cachorro Morto (2003), Mark Haddon



60 — O Amor nos Tempos do Cólera (1985), Gabriel García Márquez



61 — Ratos e Homens (1937), John Steinbeck



62 — Lolita (1955), Vladimir Nabokov



63 — A História Secreta (1992), Donna Tartt



64 — Rumo ao Farol (1927) Virginia Woolf



65 — O Conde de Monte Cristo (1845), Alexandre Dumas



66 — On the Road (1957), Jack Kerouac



67 — Judas, O Obscuro (1895), Thomas Hardy



68 — O Diário de Bridget Jones (1996), Helen Fielding



69 — Os Filhos da Meia-Noite (1981), Salman Rushdie



70 — Moby Dick (1851), Herman Melville



71 — Oliver Twist (1838), Charles Dickens



72 — Drácula (1897), Bram Stoker



73 — O Jardim Secreto (1911), Frances Hodgson Burnett



74 — Crônicas de Uma Pequena Ilha (1995), Bill Bryson



75 — Ulisses (1922), James Joyce



76 — A Redoma de Vidro (1963), Sylvia Plath



77 — Pergunte ao Pó (1939), John Fante



78 — Germinal (1885), Émile Zola



79 — A Feira das Vaidades (1847), William Makepeace Thackeray



80 — Possessão (1992), Antonia Susan Byatt



81 — Um Conto de Natal (1843), Charles Dickens



82 — Atlas das Nuvens (2004), David Mitchell



83 — A Cor Púrpura (1982), Alice Walker



84 — Os Vestígios do Dia (1989), Kazuo Ishiguro



85 — Madame Bovary (1856), Gustave Flaubert



86 — Memórias de Adriano (1951), Marguerite Yourcenar



87 — A Teia de Charlotte (1952), Elwyn Brooks White



88 — As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu (2003), Mitch Albom



89 — As Aventuras de Sherlock Holmes (1892), Arthur Conan Doyle



90 — A Casa da Árvore Oca (1939-1951), Enid Blyton



91 — Coração das Trevas (1899) Joseph Conrad



92 — O Pequeno Príncipe (1943), Antoine de Saint-Exupéry



93 — Fábrica de Vespas (1984), Iain M. Banks



94 — Em Busca de Watership Down (1972), Richard Adams



95 — Uma Confraria de Tolos (1980), John Kennedy Toole



96 — A Náusea (1938), Jean-Paul Sartre



97 — Os Três Mosqueteiros (1844), Alexandre Dumas



98 — Hamlet (1609), William Shakespeare



99 — A Fantástica Fábrica de Chocolate (1964), Roald Dahl



100 — Os Miseráveis (1962), Victor Hugo