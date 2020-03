10 séries na Netflix que te farão quebrar a cabeça

Algumas séries conseguem jogar com a mente de quem as assiste. O espectador acredita que já sabe para onde a história está se encaminhando, mas algumas reviravoltas fazem com que ele se perca no meio do caminho. Para ajudar aqueles que não têm medo de quebra-cabeças, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas indicações de séries com tramas instigantes e cheias de mistérios difíceis de resolver. Entre as selecionadas, destacam-se “Boneca Russa” (2019), de Natasha Lyonne, Amy Poehler e outros; e “Dark” (2017), dirigida por Baran bo Odar e Jantje Friese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Areia Movediça (2019), Per-Olav Sørensen e Lisa Farzaneh Em um dos bairros mais nobres de Estocolmo, um tiroteio ocorre em uma escola. Maja Norberg é a jovem acusada de homicídio que vai à julgamento pelo massacre. A investigação traz à tona segredos da vida de Maja, incluindo sua relação com Sebastian Fagerman, um milionário da cidade. A série é baseada no livro “The Bridge”, de Malin Persson Giolito.

Boneca Russa (2019), Natasha Lyonne, Amy Poehler e outros Em seu aniversário de 36 anos, Nadia participa de uma festa organizada pelos amigos em Nova York. Ao sair do evento, ela é atropelada e morre. Pouco depois, Nadia acorda e percebe que voltou no tempo, instantes antes de morrer. Os acontecimentos começam a se repetir sem parar e ela entende que está presa no tempo. Reviver as mesmas cenas torna-se insuportável e Nádia faz de tudo para descobrir como se livrar dessa situação.

Maniac (2018), Cary Fukunaga Owen e Annie, dois estranhos solitários e depressivos, são recrutados como cobaias de um projeto farmacêutico. O novo remédio testado promete apagar os traumas mais profundos das pessoas, deixando-as mais felizes e bem resolvidas. Mas, a inteligência artificial usada para criar as simulações começa a questionar a própria existência e ameaça dar fim ao experimento.

Safe (2018), Harlan Coben e Danny Brocklehurst Tom é um cirurgião pediátrico que cuida sozinho de suas duas filhas, Jenny e Carrie. Sua mulher morreu há um ano e, por mais que ele tente se aproximar das garotas, elas ainda sofrem com a falta da mãe. Certa noite, Jenny desaparece após comparecer a uma festa com os colegas da escola. Desesperado para encontrá-la, Tom começa a seguir as pistas e descobre vários segredos sobre o passado de sua mulher.

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

Mindhunter (2017), Joe Penhall Em 1977, com o aparecimento da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench se unem para realizar um plano ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos seriais killers. A partir desse estudo, eles pretendem trabalhar em casos aparentemente sem solução. Holden e Bill decidem entrevistar os assassinos presos, mas antes precisam ganhar a confiança deles.

The Sinner (2017), Antonio Campos, Tucker Gates, Brad Anderson e outros Cora Tanetti leva uma vida feliz ao lado de sua família até que, durante um ataque de raiva, ela assassina um homem na praia. Após ser presa, Cora afirma nunca ter visto a vítima antes e não consegue explicar por que o matou. Para desvendar a mente de Cora, o detetive Harry Ambrose pede que ela faça sessões de hipnose. Aos poucos, ela relembra os episódios traumáticos de seu passado.

Marcella (2016), Henrik Georgsson e Jonathan Teplitzky Marcella está investigando uma série de homicídios em Londres, mas resolve deixar o emprego para se dedicar ao marido, Jason. Misteriosamente, os crimes param de acontecer. Doze anos depois, divorciada e afastada dos filhos, ela decide retornar ao trabalho na polícia e os assassinatos voltam a ocorrer. As pistas indicam que o serial killer está ligado aos Gibson, a família de magnatas que emprega o ex-marido de Marcella.

Glitch (2015), Louise Fox e Tony Ayres James Hayes é policial na pequena cidade de Yoorana. Certa noite, ele é chamado ao cemitério local, onde descobre que seis pessoas saíram de seus túmulos e voltaram à vida em perfeita saúde. Sem memórias de onde vieram, eles decidem descobrir quem são e o que aconteceu no passado. Mas, James faz de tudo para esconder o caso do resto da cidade, enquanto tenta descobrir o que há por trás da ressurreição dessas pessoas.