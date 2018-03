Marvel disponibiliza a série animada Pantera Negra para assistir de graça

O filme “Pantera Negra” (2018), do diretor Ryan Coogler, se consagrou como uma das melhores produções cinematográficas de super-heróis de todos os tempos. Além disso, ele se tornou o título mais lucrativo da história da Marvel, somando mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria. E não para por aí, o filme também alcançou o recorde de “Avatar” (2009), de James Cameron, liderando as bilheterias americanas por cinco semanas consecutivas.

Com tamanho sucesso, a Marvel decidiu explorar um pouco mais o universo de Wakanda e disponibilizou uma série animada original do herói Pantera Negra em seu canal no Youtube. A animação foi produzida em 2011 por meio de uma parceria entre a companhia e a emissora EUA BET, e retrata o arco “Quem é o Pantera Negra”. Ao todo, seis episódios estão disponíveis, com duração de aproximadamente 20 minutos cada.

Além da história do herói desde os tempos antigos, a animação fala sobre a batalha contra outros povos, a ascensão do rei T’Challa ao poder e até uma luta entre ele e o Capitão América. Para assistir o conteúdo completo basta acessar o canal “Marvel Entertainment” no Youtube, selecionar a opção “lista de reprodução”, e, em seguida, clicar sobre o título da série: “Marvel Knights Animation: Black Panther”.

Clique no link para acessar: Marvel disponibiliza a série animada Pantera Negra para assistir gratuitamente