20 filmes em que cenas de sexo são verdadeiras

Você já conferiu aqui na Bula 10 filmes em que os atores realmente fazem sexo explícito. No entanto, o recurso foi utilizado muitas vezes mais em produções cinematográficas do que pontuamos inicialmente. Por isso, decidimos estender a lista, incluindo as produções mais recentes que lançaram mão de cenas de sexo verdadeiras. Alguns destaques são “Love” (2015), de Gaspar Noé; “Um Estranho no Lago” (2013), de Alain Guiraudie; e “Brown Bunny” (2003), de Vincent Gallo. A seleção foi baseada em outras publicações semelhantes de sites e revistas estrangeiras. Além disso, é importante destacar que os títulos não estão organizados de acordo com critérios classificatórios, mas sim em ordem decrescente dos anos de lançamentos.

Love (2015), Gaspar Noé

Murphy está frustrado com a vida de casado. Um dia, ele recebe um telefonema da sua ex-sogra, mãe de Electra, preocupada com o desaparecimento da filha. A ligação faz com que ele comece a relembrar o seu relacionamento com a jovem. O diretor Gaspar Nóe, não poupou cenas sexuais reais no filme

Pasolini (2014), Abel Ferrara

O filme biográfico conta os últimos dias de vida do diretor italiano Pier Paolo Pasolini: as suas ideias para um filme não realizado, sua última entrevista polêmica, e, claro, a sua vida sexual. As cenas de sexo explícito são marcantes e verdadeiras.

Zonas Úmidas (2013), David Wnendt

A comédia alemã é baseada no livro homônimo de Charlotte Roche. A protagonista, de pouca higiene, é obcecada por fluidos corporais, e tem prazer em frequentar banheiros públicos. Em uma das cenas, um grupo de homens se masturba de verdade e ejacula sobre uma pizza.

Um Estranho no Lago (2013), Alain Guiraudie

No verão, um lago é frequentado por vários homens homossexuais, que se banham nus e utilizam um bosque das proximidades para manter relações sexuais. Um dos frequentadores mais assíduos é Franck, que se apaixona por Michel, um novato no lago, sem saber que ele pode ser perigoso.

Ninfomaníaca: Volume 2 (2013), Lars von Trier

“Ninfomaníaca: Volume 2” dá continuidade à trajetória vivida por Joe, uma mulher viciada em sexo. O filme inclui intensas cenas de sadomasoquismo e uma tentativa de sexo a três. As cenas sexuais são reais, embora protagonizadas por dublês.

Clip (2012), de Kaja Milos

Jasna é uma adolescente cujo pai tem uma doença terminal e a mãe é depressiva. Desiludida, ela se apaixona por um garoto e mergulha em um mundo de sexo e drogas. Em alguns países o filme foi acusado de promover a pedofilia. A atriz Isidora Simijonovic afirma que não participou das cenas de sexo, mas a produção do filme contradiz.

Anticristo (2009), Lars von Trier

O filme de horror dinamarquês é considerado um dos mais polêmicos da história, por causa de suas cenas fortes. Ele conta o drama vivido por uma escritora e um psicanalista, após a morte do único filho do casal. A criança cai da janela de um prédio enquanto os pais fazem sexo – real e explícito.

Otto; or, Up with Dead People (2008), Bruce La Bruce

Otto é um jovem zumbi que acorda em uma estrada e não faz ideia de onde veio. Ele pede uma carona para Berlim e começa a explorar a cidade. No local, ele conhece uma cineasta que está decidida a terminar um filme pornô-político sobre zumbis. Muitas cenas de sexo são reais.

8MM 2 (2005), J.S. Cardone

O filme conta a história de um videomaker que ameaça a carreira de um político com imagens de suas atividades sexuais. Temendo o escândalo, o homem vai atrás do chantagista, mergulhando em um submundo de pornografia, que é mostrada em cenas reais.

Deite Comigo (2005), Clement Virgo

“Deite Comigo” é baseado na novela homônima de Tamara Berger. A trama é centrada em Leila, uma jovem que tem encontros sexuais fugazes. No entanto, quando conhece David, os dois iniciam uma relação duradoura, marcada pelo prazer sexual sem precedentes.

The Raspberry Reich (2004), Bruce La Bruce

O filme, que explora o mundo do sexo explícito gay, é centrado em um grupo de revolucionários que quer fazer o 3º Reich ressurgir, mas em uma versão homossexual. Para isso, eles sequestram o filho de um banqueiro, que se apaixona por um dos sequestradores.

9 Canções (2004), Michael Winterbottom

O climatólogo britânico Matt e a estudante americana de intercâmbio Lisa vivem uma intensa paixão durante um ano, em Londres. Após o término da relação, o cientista é enviado à Antártica e começa a relembrar os momentos quentes que viveu ao lado da jovem.

Anatomia do Inferno (2004), Catherine Breillat

O filme francês conta a história de uma mulher que vai a uma boate gay e se interessa por um homem. Após uma rejeição inicial, alguns acontecimentos aproximam os dois, que passam quatro noites juntos. Já nas primeiras cenas, uma cena real de sexo oral entre dois homens indica ao espectador o que estará por vir.

Brown Bunny (2003), Vincent Gallo Bud é um piloto de motocicletas que perdeu a sua grande paixão, Daisy. Ele, então, cruza os Estados Unidos tentando superar o amor que sente por ela. Para isso, ele decide se aventurar com novas mulheres. Em uma das cenas, o personagem recebe sexo oral não simulado.

Baise-moi (2000), Virginie Despentes e Coralie Trinh Thi

O filme é centrado em duas mulheres: Manu e Nadine, que passam por situações traumáticas. Juntas, elas decidem se vingar por toda dor e ódio que sentiram, iniciando uma jornada que envolve sexo nada fictício e muita violência.

Ken Park (2002), Larry Clark e Edward Lachman O filme é centrado em quatro amigos: Shawn, Tate, Peaches, e Claude, e conta a maneira com a qual eles vivem, especialmente a falta de interação com as suas famílias. Vários assuntos polêmicos são tratados de maneira natural, entre eles: suicídio, assassinato e, claro, sexo.

Intimidade (2001), Patrice Chéreau

Jay e Claire são um casal pouco usual. Todas as tardes de quarta-feira eles se veem com um único motivo: sexo. Nos encontros, eles vão sempre direto ao ponto e não trocam sequer uma palavra. As cenas sexuais não são simuladas.

O Fantasma (2000), João Pedro Rodrigues Sérgio é um coletor de lixo, que executa o seu trabalho em longos percursos noturnos pela cidade de Lisboa. Para descansar, ele aluga um quarto em um hotel, onde se depara com os seus desejos mais íntimos.

Pola X (1999), Leos Carax Pierre é um jovem escritor que vive com a sua mãe. Um dia, ele conhece Lucile, uma jovem mulher de beleza sombria que se apresenta como a sua irmã. Os dois, então, iniciam uma estranha relação. A cena em que os dois personagens fazem sexo é real.