50 palavras mais engraçadas da língua portuguesa

Max Nunes, ilustre roteirista, aclamado escritor, habilidoso diretor e, indiscutivelmente, um dos humoristas mais notáveis e significativos da história brasileira, era uma figura notória por sua singular irreverência. Ele tinha a capacidade única de encontrar humor até mesmo nos aspectos mais prosaicos e ordinários do dia a dia, os quais para muitos passavam completamente despercebidos.

Curiosamente, Max possuía uma formação em medicina. No entanto, foi no palco do entretenimento televisivo que ele realmente ganhou destaque e se estabeleceu. Sua estreia na televisão ocorreu no ano de 1962, quando ele demonstrou seu talento como escritor nos programas “My Fair Show” e “Times Square”, transmitidos pela, hoje extinta, TV Excelsior. Mas seu brilhantismo não parou por aí.

Em uma progressão de sucesso contínua, anos mais tarde, Max expandiu suas habilidades para a produção e direção de programas na prestigiosa Rede Globo. Entre suas notáveis realizações estão: “Bairro Feliz” (1965), “Riso Sinal Aberto” (1967), “TV Pirata” (1983) e “Casseta & Planeta, Urgente!” (1992).

Porém, para entender completamente a genialidade de Max Nunes, é essencial considerar o seu relacionamento profundo e enriquecedor com as palavras, que começou muito antes de sua carreira na televisão. Em 1958, ele já exercia sua criatividade ao escrever para jornais e rádios, onde a língua portuguesa, em sua essência, já servia como um poderoso catalisador para o seu bem-humorado senso de humor.

Durante esse tempo, ele realizou uma iniciativa interessante e bastante curiosa: pediu a várias personalidades influentes do teatro, da literatura e da televisão para escolherem as palavras mais engraçadas do idioma português. Dentre as mais citadas estava “perereca”, mas a lista foi extensa, incluindo dezenas de outras palavras como “arapuca”, “balofo”, “biruta” e “xereta”.

A Revista Bula realizou um meticuloso trabalho de compilação das principais palavras selecionadas e as reuniu em uma lista cativante. Essa rica coleção de palavras foi extraída do livro “Uma Pulga na Camisola” (1996), publicado pela editora Companhia das Letras. Este livro consiste em uma reunião de textos escritos por Max Nunes para diferentes meios de comunicação ao longo das décadas de 1950 até o final dos anos 90, oferecendo um vislumbre da evolução do seu pensamento e senso de humor ao longo dos anos.