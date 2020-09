John Coltrane, considerado o maior sax tenor do jazz de todos os tempos e um dos compositores de maior destaque do gênero, influenciou gerações de músicos. Nascido em Hamlet, no estado americano da Carolina do Norte, em 1926, ele obteve as primeiras referências musicais ainda em casa: o pai, que era alfaiate, tocava violino e a mãe cantava no coro da igreja. No entanto, o seu contato direto com a música ocorreu apenas nos primeiros anos da adolescência, quando o artista aprendeu a tocar clarinete na banda da escola. Em seguida, ele se interessou pelo saxofone, que se tornou uma grande paixão. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se mudou para a Filadélfia, onde começou a frequentar a Ornstein School of Music e a cantar em bares.

Em 1945, Coltrane entrou para a Marinha dos Estados Unidos, sendo destacado para a banda militar, mas após um curto período voltou a tocar nos bares da Filadélfia. Nos anos que se sucederam, ele passou por diversos grupos, como o Joe Webb, o de Dizzy Gillespie; a King Kolax Band, com o saxofonista Charlie Parker; e a Jimmy Heats Band. O sucesso, contudo, veio apenas em 1955, quando John integrou um quinteto com Miles Davis e finalmente foi reconhecido como um nome de influência no jazz.

A playlist “The ‘complete’ John Coltrane”, disponível no Spotify, reúne as principais canções lançadas pelo artista ao longo da carreira. Ao todo são 863 músicas, que juntas somam mais de 118 horas. O principal destaque são os hits gravados em estúdio entre 1955 e 1965, que foram incluídos na íntegra. Para ouvir a lista é necessário possuir registro no Spotify e realizar login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Todas as músicas de John Coltrane