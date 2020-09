Os 10 melhores poemas de Ferreira Gullar

A Revista Bula pediu a leitores e colaboradores que apontassem os poemas mais significativos de Ferreira Gullar, pseudônimo de José Ribamar Ferreira. Poeta, escritor, tradutor e teatrólogo, Gullar, é considerado um dos maiores autores brasileiros do século 20 e um dos fundadores do neoconcretismo, movimento artístico que propunha uma reação ao concretismo ortodoxo. Ferreira Gullar nasceu em São Luiz do Maranhão, em 1930, publicou seu primeiro livro, “Um Pouco Acima do Chão”, em 1949. Com o golpe militar, em 1964, foi preso e exilado — passou por Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires, só retornando ao Brasil em 1977. Durante o exilio na Argentina, escreveu sua magnum opus, o “Poema Sujo”, um longo poema, com quase 100 páginas, que foi traduzido em 25 países. “Sentia-me dentro de um cerco que se fechava. Decidi, então, escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre”, escreveu o poeta.

“Concebido como um ‘testemunho final’ por um autor que temia de uma hora para outra sumir, como tantas pessoas estavam sumindo na América Latina, o Poema sujo detonou um movimento pelo retorno de Gullar ao Brasil. A comoção criada pelo livro o estimularia a voltar ao país, em circunstâncias arriscadas, dando fim a um périplo de seis anos no exílio.”

Em 1980, publicou “Na Vertigem do Dia” e “Toda Poesia”, que reunia toda sua produção poética até então. Em 1985, pela tradução da peça “Cyrano de Bergerac”, ganhou o prêmio Molière, o mais importante do teatro nacional.

Indicado ao Nobel de Literatura em 2002, o escritor acumulou uma série de prêmios literários durante a sua trajetória, com desataque para os Prêmios Jabuti de Ficção e Poesia, e o Prêmio Camões. Em 2014, Gullar foi eleito para a cadeira nº 37 da Academia Brasileira de Letras. Ferreira Gullar morreu em 4 de dezembro de 2016, aos 86 anos. Os poemas selecionados fazem parte do livro: Ferreira Gullar, Toda Poesia, editora José Olympio.

Poema sujo (trecho) turvo turvo

a turva

mão do sopro

contra o muro

escuro

menos menos

menos que escuro

menos que mole e duro

menos que fosso e muro:

menos que furo

escuro

mais que escuro:

claro

como água? como pluma?

claro mais que claro claro:

coisa alguma

e tudo

(ou quase)

um bicho

que o universo fabrica

e vem sonhando

desde as entranhas

azul

era o gato

azul

era o galo

azul

o cavalo

azul

teu cu

tua gengiva

igual a tua bocetinha

que parecia sorrir entre

as folhas de banana

entre os cheiros de flor

e bosta de porco aberta como

uma boca do corpo

(não como a tua boca de palavras)

como uma

entrada para

eu não sabia tu

não sabias

fazer girar a vida

com seu montão

de estrelas e oceano

entrando-nos em ti

bela bela

mais que bela

mas como era o nome dela?

Não era Helena nem Vera

nem Nara nem Gabriela

nem Tereza nem Maria

Seu nome seu nome era…

Perdeu-se na carne fria

perdeu na confusão

de tanta noite e tanto dia

Traduzir-se Uma parte de mim

é todo mundo:

outra parte é ninguém:

fundo sem fundo.



Uma parte de mim

é multidão:

outra parte estranheza

e solidão.



Uma parte de mim

pesa, pondera:

outra parte

delira.



Uma parte de mim

almoça e janta:

outra parte

se espanta.



Uma parte de mim

é permanente:

outra parte

se sabe de repente.



Uma parte de mim

é só vertigem:

outra parte,

linguagem.



Traduzir uma parte

na outra parte

— que é uma questão

de vida ou morte —

será arte?

Agosto 1964 Entre lojas de flores

e de sapatos, bares,

mercados, butiques,

viajo num ônibus

Estrada de Ferro-Leblon.

Volto do trabalho,

a noite em meio,

fatigado de mentiras.



O ônibus sacoleja.

Adeus, Rimbaud,

relógio de lilases,

concretismo,

neoconcretismo,

ficções da juventude,

adeus, que a vida

eu compro à vista

aos donos do mundo.

Ao peso dos impostos,

o verso sufoca,

a poesia agora

responde a inquérito

policial-militar.



Digo adeus à ilusão

mas não ao mundo.

Mas não à vida,

meu reduto e meu reino.

Do salário injusto,

da punição injusta,

da humilhação,

da tortura, do horror,

retiramos algo e com ele

construímos um artefato

um poema

uma bandeira

Meu povo, meu poema Meu povo

e meu poema crescem juntos

como cresce no fruto

a árvore nova



No povo meu poema

vai nascendo

como no canavial

nasce verde o açúcar



No povo meu poema

está maduro

como o sol

na garganta do futuro



Meu povo em meu poema

se reflete

como a espiga

se funde em terra fértil



Ao povo seu poema aqui

devolvo

menos como quem canta

do que planta

Cantiga para não morrer Quando você for se embora,

moça branca como a neve,

me leve.



Se acaso você não possa

me carregar pela mão,

menina branca de neve,

me leve no coração.



Se no coração não possa

por acaso me levar,

moça de sonho e de neve,

me leve no seu lembrar.



E se aí também não possa

por tanta coisa que leve

já viva em seu pensamento,

menina branca de neve,

me leve no esquecimento.

Dois e dois: quatro Como dois e dois são quatro

sei que a vida vale a pena

embora o pão seja caro

e a liberdade pequena



Como teus olhos são claros

e a tua pele, morena

como é azul o oceano

e a lagoa, serena



como um tempo de alegria

por trás do terror me acena

e a noite carrega o dia

no seu colo de açucena



— sei que dois e dois são quatro

sei que a vida vale a pena

mesmo que o pão seja caro

e a liberdade, pequena

Cantada Você é mais bonita

que uma bola prateada

de papel de cigarro

Você é mais bonita

que uma poça d’água

límpida

num lugar escondido

Você é mais bonita

que uma zebra

que um filhote de onça

que um Boeing 707

em pleno ar

Você é mais bonita que

uma refinaria da Petrobras

de noite

mais bonita que Ursula Andress

que o Palácio da Alvorada

mais bonita que a alvorada

que o mar azul-safira

da República Dominicana



Olha

você é tão bonita

quanto o Rio de Janeiro

em maio

e quase tão bonita

quanto a Revolução Cubana

Aprendizagem Do mesmo modo

que te abriste à alegria

abre-te agora ao sofrimento

que é fruto dela

e seu avesso ardente.



Do mesmo modo

que da alegria foste

ao fundo

e te perdeste nela

e te achaste

nessa perda

deixa que a dor

se exerça agora

sem mentiras

nem desculpas

e em tua carne vaporize

toda ilusão



que a vida só consome

o que a alimenta.

Praia do caju Escuta:

o que passou passou

e não há força

capaz de mudar isto.

Nesta tarde de férias,

disponível, podes,

se quiseres, relembrar.

Mas nada acenderá

de novo o lume que

na carne das horas se perdeu.

Ah, se perdeu!

Nas águas da piscina

se perdeu

sob as folhas da tarde

nas vozes

conversando na varanda

no riso de Marília

no vermelho guarda-sol

esquecido na calçada.

O que passou passou

e, muito embora,

voltas às velhas ruas à procura.

Aqui estão as casas, a amarela,

a branca, a de azulejo, e o sol

que nelas bate é o mesmo sol

que o Universo não mudou

nestes vinte anos.

Caminhas no passado

e no presente.

Aquela porta,

o batente de pedra,

o cimento da calçada,

até a falha do cimento.

Não sabes já

se lembras, se descobres.

E com surpresa vês o poste,

o muro, a esquina,

o gato na janela,

em soluços quase te perguntas

onde está o menino

igual àquele

que cruza a rua agora,

franzino assim,

moreno assim.

Se tudo continua, a porta

a calçada a platibanda,

onde está o menino

que também aqui esteve?

aqui nesta calçada

se sentou?

E chegas à amurada.

O sol é quente

como era, a esta hora.

Lá embaixo

a lama fede igual,

a poça de água negra

a mesma água o mesmo

urubu pousado ao lado a mesma

lata velha que enferruja.

Entre dois braços d’água

esplende, a croa do Anil.

E na intensa

claridade, como sombra,

surge o menino

correndo sobre a areia.

É ele, sim,

gritas teu nome:

“Zeca, Zeca!”

Mas a distância é vasta

tão vasta que nenhuma

voz alcança.

O que passou passou.

Jamais acenderás de novo

o lume do tempo que apagou.