E agora, Jair?

A mamata acabou,

seu brilho ofuscou,

o povo tossiu,

sua bolha furou,

e agora, Jair

e agora nenê

você sem renome

só zomba dos outros,

e nunca fez versos,

não ama, não presta

e agora, Jair?



Leva essa mulher,

também seu discurso,

bota num carrinho,

desses de bebê,

sacode pra lá,

bem longe sacode,

seu tempo passou,

o voto não veio,

o golpe não veio,

milícia não veio,

nem a autocracia,

o sigilo acabou,

o Centrão fugiu

seu trunfo mofou,

e agora, Jair?



E agora, Jair?

Sua falsa palavra,

seu estado de febre,

a gula sem jejum

já levou a breca

o seu mau agouro

seu negacionismo

sua ignorância,

sua raiva — e agora?



Sem chave na mão

quer abrir a porta,

qual é mesmo a porta?

Quer morrer sem ar

mas o ar soprou;

quer rever as minas

as minas não há mais

Jair, e agora?



Se você prestasse,

se você valesse

um tostão que fosse

na vala forense,

se você agisse

e nunca zombasse

de alguém que morresse…

Mas, você é um porre,

cabeça de anuro, Jair!



Sozinho no claro,

de horizonte escuro,

sem teologia,

sem igreja sua

para se abrigar,

sem motoca preta

que fuja num torque,

você marcha, Jair,

Jair, para onde?

Paródia do poema José, de Carlos Drummond de Andrade.