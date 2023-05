15 melhores poemas de Paulo Leminski

Adminimistério

Quando o mistério chegar,

já vai me encontrar dormindo,

metade dando pro sábado,

outra metade, domingo.

Não haja som nem silêncio,

quando o mistério aumentar.

Silêncio é coisa sem senso,

não cesso de observar.

Mistério, algo que, penso,

mais tempo, menos lugar.

Quando o mistério voltar,

meu sono esteja tão solto,

nem haja susto no mundo

que possa me sustentar.



Meia-noite, livro aberto.

Mariposas e mosquitos

pousam no texto incerto.

Seria o branco da folha,

luz que parece objeto?

Quem sabe o cheiro do preto,

que cai ali como um resto?

Ou seria que os insetos

descobriram parentesco

com as letras do alfabeto?