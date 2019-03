33 livros fundamentais escritos por mulheres

O Livro do Travesseiro, de Sei Shônagon

O livro foi escrito no final do século 5 e início do século 6 por uma dama da corte a serviço de sua Imperatriz, em Quioto, na sociedade do Japão feudal. A obra inspirou o filme “The Pillow Book”. Shônagon retrata os pequenos fatos do cotidiano no Palácio Imperial, os fenômenos da natureza, as interações da vida social e a refinada trama de valores da cultura japonesa.