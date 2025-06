6 livros que seriam mais úteis se fossem usados pra apoiar mesa bamba

Quem Pensa Enriquece (1937), Napoleon Hill

Erguido sobre entrevistas com empresários e milionários do início do século 20, apresenta-se como uma fórmula infalível para alcançar riqueza e realização pessoal. A tese central — de que o pensamento positivo, aliado à determinação obsessiva, atrai prosperidade — é repetida à exaustão, como um encantamento motivacional que mistura psicologia popular, moral protestante e promessas quase místicas. Ao transformar sucesso financeiro em questão de fé pessoal, o livro ignora estruturas sociais, desigualdades e limites concretos, preferindo vender a ilusão de que basta desejar com intensidade para conquistar o impossível. Embora tenha influenciado gerações de manuais de autoajuda, sua lógica binária entre vencedores visionários e derrotados sem foco envelheceu mal. O que poderia ser um estudo honesto sobre persistência se torna, no fundo, uma narrativa simplificada que glorifica o indivíduo e responsabiliza o fracassado por não sonhar com força suficiente.