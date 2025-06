7 livros que são mais perigosos que uma ligação do ex às três da manhã

O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), de José Saramago (1922-2010)

Publicado em 1991, “O Evangelho segundo Jesus Cristo” é uma reinterpretação radical da narrativa bíblica, contada com o estilo inconfundível de José Saramago. O autor humaniza a figura de Jesus, apresentando-o como um homem atormentado por dúvidas, desejos e contradições, em contraste com o retrato tradicional de divindade absoluta. A obra mergulha nas lacunas do texto bíblico e, com ironia e lirismo, recria episódios sagrados com novos significados, provocando tanto reflexão quanto controvérsia. Saramago questiona a lógica do sofrimento imposto por Deus, representando-o como uma entidade ambígua, mais preocupada com o poder do que com a compaixão. A presença de figuras como Maria Madalena — aqui uma mulher forte e companheira amorosa de Jesus — serve para desconstruir os dogmas e aproximar a narrativa do terreno humano. Com sua prosa sinuosa e densa, o autor propõe uma crítica profunda à religião institucionalizada e à moral cristã. O romance foi alvo de duras críticas, especialmente por setores religiosos, e levou ao rompimento de Saramago com o governo português, motivando seu autoexílio. Mais que um escândalo, a obra é uma meditação inquietante sobre fé, livre-arbítrio e os limites do sagrado.