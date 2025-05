4 livros tão envolventes que você vai esquecer de checar o celular

O Enigma do Quarto 622 (2020) — Joël Dicker

Depois da morte de seu editor e mentor, ele decide refugiar-se num hotel de luxo nos Alpes suíços. Busca silêncio, mas encontra um mistério. Descobre que o quarto 622 não existe — ou melhor, existia, até o dia em que um assassinato ocorreu ali, anos antes. A numeração foi alterada, a memória suprimida, e ninguém fala sobre o que aconteceu. Como escritor, ele não resiste ao chamado da trama. Como homem em luto, talvez precise mais da investigação do que admite. A narrativa se desdobra em múltiplas camadas temporais. No presente, o autor se alia a uma hóspede excêntrica para desvendar o crime. No passado, acompanhamos os bastidores de uma sucessão bancária repleta de intrigas, paixões e traições. E entre os dois tempos, há a sombra do próprio narrador, que não consegue separar sua dor íntima da obsessão pelo caso. Joël Dicker brinca com os códigos do romance policial, da autoficção e do thriller psicológico. A estrutura engenhosa nunca se sobrepõe à emoção — pelo contrário, amplifica a sensação de que a verdade sempre escapa por uma fresta. Os personagens são dúbios, os motivos escorregadios, e as pistas tão reveladoras quanto enganosas. Ao fim, o enigma é menos sobre o crime e mais sobre o que fazemos com as perdas que não sabemos elaborar. A investigação externa espelha a tentativa desesperada de dar forma a um vazio interno. E, como todo bom mistério, quando finalmente se revela, o que assusta não é o culpado — mas o que nos faltou ver o tempo todo.