5 séries para maiores de 18 anos que você pode ver na Netflix em 2025

Anatomia de um Escândalo (2022), David E. Kelley e Melissa James Gibson

Divulgação / Netflix

Sophie leva uma vida confortável ao lado do marido e dos dois filhos, cercada por privilégios e pela ilusão de estabilidade. Seu companheiro, figura respeitada no governo britânico, vê tudo desmoronar ao admitir à esposa que cometeu erros pessoais e profissionais que ameaçam seu prestígio. O que parece apenas uma crise conjugal logo assume contornos mais sombrios, revelando que a verdade pode estar enterrada sob anos de conveniências e aparências mantidas a qualquer custo. À medida que investigações criminais se aprofundam, o caso desperta atenção nacional e coloca todos os envolvidos sob julgamento público. Uma promotora experiente, movida por motivações próprias, está determinada a provar a culpa do acusado. Do outro lado, a esposa vê-se dividida entre a lealdade e a dúvida, tentando sustentar a família enquanto sua realidade se desfaz. Verdades incômodas vêm à tona, colocando em xeque as estruturas do poder, da confiança e da justiça.