10 cervejas nacionais para experimentar antes de morrer

A Dogma é uma cervejaria cigana que tem em sua carta uma série de IPAs. Mas, de todas, essa é a melhor, sem sombra de dúvida. Diferentemente de algumas Double IPAs nacionais, que exageram no malte e acabam ficando desequilibradas, a Rizoma é seca e o lúpulo é, com certeza, o protagonista. Lembra um ícone do estilo, a californiana Plinny the Elder, da Russian River. Para os fãs do estilo, uma parada obrigatória.